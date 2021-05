El partit de dimecres entre el Girona i l'Almeria, corresponent a l'anada de les semifinals del «play-off» d'ascens, podria ser amb públic a les graderies de Montilivi. No hi ha res confirmat ni segur encara i tot és a l'espera del que hi digui el Ministeri de Salut. De moment, el Consell Superior d'Esports ha proposat al Ministeri que puguin entrar espectadors als partits per pujar a Primera Divisió. "El nostre propòsit és que hi hagi aficionats als play-offs d'ascens a la Lliga i a l'ACB" ha dit José Manuel Franco, president del CSD.

El dirigent va recordar que han d'"intentar arribar a un acord" amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, perquè es produeixi aquesta presència d'aficionats, amb "la idea" que sigui com en les dues últimes jornades de LaLiga Santander, "amb una limitació del 30 per cent i un màxim de 5.000 persones en els camps de futbol".

La pilota és ara a la teulada del Ministeri de Sanitat que hauria de pronunciar-se aviat. Si decideix acceptar la idea, Montilivi es reobriria pels aficionats per veure un partit del primer equip més d'un any després.