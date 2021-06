L’afició ha tornat a Montilivi, de veritat. Encara que va ser tota una odissea fer-ho possible. El Girona ho tenia tot preparat per poder acollir públic a l’estadi en el play-off d’ascens a Primera, després de més d’un any de partits a porta tancada. Només faltava el vistiplau del Ministeri de Sanitat a la proposta del Consell Superior d’Esports (CSD), però aquest va fer-se esperar més del compte. El club no va saber que podia encabir un total de 1.500 aficionats fins a les tres de la tarda, la qual cosa significa sis hores abans que comencés el duel d’anada contra l’Almeria. Una bogeria. Sobretot, tenint en compte tot el dispositiu que cal muntar.

Malgrat l’esforç del Girona durant aquests dies, gairebé tot l’operatiu va sortir malament i es va acabar improvisant d’urgència. El club va posar a la venda les entrades a través del seu portal d’internet. En principi, a partir de 2/4 de quatre s’obria el període d’adquisició exclusiu per als socis abonats i a 2/4 de cinc per als socis no abonats. El problema va ser que el link per a la venda d’entrades va activar-se abans d’hora i els més afortunats no van desaprofitar l’ocasió. «Ja ho tenia quasi tot i quan em faltava l’últim pas se m’ha bloquejat. Al cap d’unes hores, per atzar i per sort, ho he aconseguit. Soc al Gol Nord, però tant és. He clicat el primer lloc que he vist», explica el soci i penyista Pere Albertí. Ell va ser un dels privilegiats que va aconseguir l’entrada al web, tot i que no va ser gens fàcil. L’allau de peticions va col·lapsar el servidor, que va deixar de funcionar per moments, i per això es va optar per allargar l’horari de compra prioritària. Tampoc hi va haver manera.

En conseqüència, el Girona va decidir obrir les taquilles de Montilivi. Gairebé va ser pitjor el remei que la solució perquè es va sembrar el caos amb llargues cues. Ningú sabia si tindria entrada, però s’havia d’intentar. El soci David Muñoz no s’ho va pensar dues vegades i va venir des de Torelló a provar sort. «Ha sigut una situació molt estranya. Estava treballant i m’han trucat els amics dient que es posaven entrades a la venda. Ells les han pogut agafar, però jo no. No funcionava res, no podia entrar o quan ho aconseguia i era a punt de pagar es penjava. Quan he sortit de la feina, he decidit jugar-me-la i venir cap a l’estadi», detalla Muñoz. El mateix va passar al soci abonat Rafa González: «Tot ha estat molt incert, però teníem esperança. El web se’ns penjava tota l’estona i no hi ha hagut manera». «Després de tot el que hem passat, tornem una mica a la normalitat. Es veu a tothom content. És una festa», destaca González. Tots ells van poder entrar, encara que n’hi va haver més d’un que va haver de girar cua perquè o bé no era soci o bé li faltava algun tipus de documentació. «És una vergonya que el CSD ho anunciï tan tard perquè l’Almeria podrà organitzar-ho millor», es queixa Albertí. Com el Girona, el conjunt andalús dissabte podrà encabir fins a 1.500 espectadors al Juegos Mediterráneos. El mateix passarà amb Leganés i Rayo, i als play-off de l’ACB.

A part dels problemes per comprar les entrades, centenars d’aficionats van apropar-se als afores de Montilivi per rebre els jugadors. Com no podia ser d’una altra manera, el més aclamat va ser Cristhian Stuani. L’uruguaià no s’ho va pensar dues vegades i va apropar-se cap a ells per agrair-los el suport. Al final, no va jugar. El resultat del partit ho avala, però tothom coincidia que el Girona arribava «imparable» al play-off i hi ha «confiança de jugar la final». El partit i el resultat van fer oblidar el caos i posar un gran somriure a l’afició.

l’AFICIÓ TORNA A MONTILIVI. 1 Cues per comprar les entrades. F

2 Aficionats esperant a fora. F

3 Socis a la grada. F

4 Muniesa, Granell, Amagat i Chicho, a la llotja. F

5 Un aficionat. F

6 Rebuda als jugadors. F