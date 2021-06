Com va fer dimecres a la nit, després del 3-0, Francisco va mantenir un posat seriós i responsabilitzat ahir durant la videoconferència de premsa prèvia al partit. El tècnic andalús no vol que entri cap escletxa d’eufòria o relaxació al vestidor i se n’ha encuidat bé prou aquests dos dies. Avui, és el torn dels jugadors a la gespa en un partit que el tècnic ha preparat «amb normalitat, de la mateixa manera que el de dimecres».

«Ens hem centrat al que entendrem que passarà. Pot ser que tinguin condicionants diferents però al mentalitat ha de ser la mateixa. Treballar molt bé el partit i saber què fer en cada moment. Independenment del que pugui canviar l’Almeria, que alguna cosa farà. Ens hi adaptarem sent intel·ligents i sabent dominar totes les fases del partit, que n’hi haurà de molt diferents».

«Quan es guanya 3-0, fora de l’equip hi ha la possiblitat que siguem el favorits. No ho hem treballat ni n’hem parlat així. Al contrari. Hem parlat de la final que tenim i del que hem de fer per tornar a ser millors i tornar amb un resultat positiu. Serà la nostra mentalitat. Tot i ser conscients que ens collaran i que haurem de saber on fer-los mal».

«L’objectiu no només per aquest partit, és anar a marcar i guanyar sempre. És la nostra filosofia i mentalitat. Ara no serà diferent. Sent intel·ligents i sabent que estem en una eliminatòria i que haurem de treballar bé a nivell defensiu. Serà un partit diferent i ens hi haurem d’adaptar. Si encertem amb el que hem treballat que pot passar, bé. La mentalitat des del minut 1 hi ha de ser fins al 90. No serviria sortir endollat i acabar malment. Equilibri fisic i mental, banqueta hi ha de ser. Tothom engrescat.

«Cal dominar-ho. L’eufòria s’ha de treballar, igual que quan hi ha pessimisme. Ho he fet durant moltes fases de la temporada. Es tracta d’un equilibri mental perquè el jugador sàpiga a quin moment estem . Després del 3-0 sabia que no hi havia res fet i s’havia d’estar content però no calia fer escarafalls ni res. Els jugadors ho saben també. És clar que ens alegra haver guanyat 3-0 més que no pas 1-0 però això no ens dona l’accés a la final. El bitllet el tindríem competint bé».

«Naturalitat. La preparació ha estat la mateixa que vaig fer la setmana passada pel primer partit. No ha canviat gaire. Els jugadors saben com sóc i què vull. Qui vagi una mica despistat, l’entrem de seguida o, si no, el traiem. No hi ha més. Cal ser molt humils per encarar un partit contra un dels millors de la categoria. Haurem de ser un equip i guanyar, que és la nostra intenció».

«Aquest és molt diferent. L’altre dia tan sols hi havia quatre o cinc jugadors de l’any passat entre els dos equips. Nosaltres hem tingut alts-i-baixos durant la temporada i ara arribem il·lusionats i alhora realistes al partit de tornada al camp de l’Almeria. És diferent que l’any passat, que era més tancat tot, amb més obligacions i mirades en tot el que fèiem nosaltres. Hem arribat en un altre estat de forma també, a l’eliminatòria».