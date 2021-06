El Girona és a la final. Els de Francisco han fet bo aquesta nit el 3-0 de l'anada amb un empat sense gols al Juegos del Mediterráneo. Un tràmit que els permet avançar més enllà de les semifinals del play-off d'ascens. Aquesta serà la seva quarta final d'una promoció. A diferència de l'Almeria, que s'ha vist totalment desbordat per la situació, el conjunt blanc-i-vermell ha sabut gestionar l'eliminatòria amb seny i es jugaran l'última plaça per pujar a Primera una temporada més. El rival es coneixerà demà de l'altra eliminatòria entre Leganés i Rayo. Els de Vallecas tenen tots els números de ser-ho, després d'un avantatge per 3-0 a l'anada. En aquest cas, la tornada seria a Montilivi.

Fa temps que Francisco ha trobat la fórmula de l'èxit. És per això que el tècnic ha mantingut l'onze habitual a Almeria. Com ja va passar en el partit d'anada, Mamadou Sylla ha estat l'encarregat de liderar l'atac i ocupar el buit que deixava el lesionat Cristhian Stuani. L'han acompanyat Yoel Bárcenas; Cristóforo, Gumbau i Monchu al mig del camp; Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau i Franquesa en defensa; i Juan Carlos a la porteria. D'altra banda, més arriscat ha estat Rubi fent fins a set canvis respecte a l'equip que va perdre a Montilivi (3-0).

El Girona ha fet tota una declaració d'intencions a l'inici. Només havien passat cinc minuts i els de Francisco ja havien posat el porter Fernando en més d'un compromís. Primer ha hagut d'escapçar a córner una rematada de Sylla i després una fuetada de Franquesa. A tot això, entremig Arnau s'ha quedat a punt d'atrapar amb el cap una centrada al segon pal (min. 3). L'Almeria, però, també intentava jugar el seu partit, aprofitant la mínima acció per generar perill. Els gironins s'han dut un bon ensurt amb un xut sense angle de Juan Villar que ha sortit fora (min. 19). Hi ha estat més a prop Sylla, veient com Fernando li aturava. El vallesà ho ha tornat a provar amb un cacau des de la frontal que ha sortit per damunt del travesser (min. 29). Igual que un tret de Ramazani i un xut de Bárcenas, a fora. Les dues úlimes ocasions han estat per al Girona amb un rebuig dels de Rubi dins la seva àrea que per poc no entra i un cop de cap de Juanpe.

Sense sortir-se'n, Rubi ha fet més invents a la segona part: quatre canvis (Robertone, Akieme, Balliu i Corpas per Centelles, Aketxe, Villar i Buñuel). Juan Carlos s'ha vestit d'heroi amb una aturada al límit de la línia de gol a una rematada de cap de Samú Costa, revisada pel VAR (min. 50). Sens dubte, una acció clau per al desenllaç de l'eliminatòria. Fent-se evident el desgast físic dels jugadors del Girona per l'enorme esforç al Juegos del Mediterráneo, Francisco ha introduit els primers canvis fent entrar Kébé i Terrats per Gumbau i Cristóforo. L'Almeria tenia pressa, encara que no ha estat capaç de trencar la resistència dels gironins. Copras s'ha equivocat en una rematada de cap que s'ha perdut per la línia de fons (min. 62). Sylla ha tingut un xut forçat a fora, mentre que Sadiq s'ha quedat amb la mel als llavis quan ha intentat una rematada acrobàtica. De la mateixa manera que Lazo amb un tret llepant el pal. El Girona ha mantingut el cap fred, guanyant la partida als andalusos en tots els aspectes. Ja és a la final. Només falta saber demà el rival.

FITXA TÈCNICA

Almeria: Fernando, Buñuel (Corpas, min. 46), Ivanildo, Chumi, Centelles (Robertone, min. 46), Samú (Lazo, min. 70), Morlanes, Ramazani, Villar (Balliu, min. 46), Aketxe (Akieme, min. 46) i Sadiq.

Girona: Juan Carlos, Couto (Aday, min. 80), Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa (Luna, min. 81), Cristóforo (Terrats, min. 54), Gumbau (Kébé, min. 54), Monchu, Bárcenas (Bustos, min. 68) i Sylla.

Àrbitre: Ortiz Arias (c. madrileny). Ha amonestat Ivanildo, Buñuel, Robertone, Samú (Almeria); Kébé, Sylla (Girona).

Estadi: Juegos del Mediterráneo, 1.500 espectadors.