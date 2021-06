El somni continua alimentant-se per uns i s’esvaei¡x per uns altres. Amb l’empat a 0 d’ahir, i el 3-0 de l’anada a Montilivi, l’Almeria torna a dir adéu a l’ascens a Primera Divisió quedant eliminat de les semifinals contra el Girona per segon any consecutiu. L’entrenador dels andalusos, i un vell conegut per terres gironines, Joan Francesc Ferrer Sicília ‘Rubi’, va comparèixer a la roda de premsa després del partit per declarar que tot i perdre «tenim un bon equip que li donem algun canvi en el que tots hem d’estar d’acord. El camí és ser més forts d’aquest any on només hem pogut arribar a ‘Play-Off’ i no hem lluitat per ascendir. Tenim un equip molt jove i si canviem aquests petits factors jo crec que farem un salt de qualitat».

Pel que fa a l’eliminatòria, el tècnic català va declarar que «res ens ha sigut favorable en aquests dos partits», i que s’han trobat «un equip mol sòlid que ha estat molt concentrat i ens ha posat les coses molt difícils». A més, l’exentrenador del Girona va tenir unes paraules per descriure l’equip que va entrenar. «He de felicitar el rival perquè ha sigut millor que nosaltres. Ja els veia molt bé abans dels dos partits i ho he pogut ratificar a l’eliminatòria. Arriba molt fort a la final i sens dubte és favorit per pujar a Primera Divisió», descrivia un Rubi que té contracte amb l’Almeria fins el juny de 2023 però que després d’aquesta desfeta contra el gironins podria fer canviar d’opinió al xeic Turki Al-Sheikh qui el podria acomiadar.