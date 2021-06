El canari Juan Luis Pulido Santana és l'àrbitre designat per dirigir el duel d'anada de la final de diumenge a Vallecas. El Girona no guarda bon record de l'últim cop que Pulido Santana va xiular-li un partit. Va ser precisament a Vallecas i el col·legiat va empassar-se dos penals a favor dels de Francisco, que van perdre (2-1). Aquell dia el tècnic va carregar contra l'arbitratge de Pulido Santana i el VAR perquè "no mereixíem perdre", després que una trepitjada a Arnau dins l'àrea i unes mans d'Óscar Valentín, que prèviament havia assenyalat, quedessin en un no res.

El Girona s'ha trobat dues vegades més amb Pulido Santana aquesta temporada i els resultats li han estat favorables amb una victòria per la mínima a Leganés (0-1) i a Montilivi contra l'Espanyol (1-0). El balanç general també és positiu, havent xiulat nou partits al conjunt blanc-i-vermell les temporades 16/17, 19/20 i, la present, 20/21. S'han aconseguit cinc victòries, dos empats i dues derrotes. L'última va ser davant el Rayo a Vallecas i va portar cua.

Al VAR hi haurà l'asturià Víctor Areces Franco.