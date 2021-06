Aquesta mitjanit s’acaba el termini per als abonats per inscriure’s en la sol·licitud d’entrades per veure el partit de tornada de la final del play-off d’ascens contra el Rayo de diumenge que ve. El ritme de peticions continua in crescendo i ahir se’n van comptabilitzar gairebé mig miler més. Tot plegat fa que ja n’hi hagi 4.615. Cal recordar que cada sol·licitud inclou, com a màxim, quatre abonats. D’ençà que dilluns al matí es va engegar aquest sistema d’inscripció, les peticions de seguida van superar les úniques 1.500 entrades de què disposa el club segons els protocols de salut de la Lliga. Per tant, l’assignació de les entrades es farà mitjançant un sorteig demà que decidirà, aleatòriament, els abonats que tenen dret a cadira.

Mentrestant, el Rayo Vallecano continua preparant el partit d’anada contra els gironins. Ho fa amb el dubte del central Saveljich, que es va lesionar diumenge passat al camp del Leganés. Si l’argentí, amb passaport montenegrí, no es recuperés a temps pel partit, Velázquez ocuparia el seu lloc a l’eix central. Cal recordar que el conjunt madrileny té els seus dos centrals titulars, Saveljich i Catena, amb dues targetes grogues i, per tant, si diumenge en veiessin una altra es perdrien la final de Montilivi per sanció.

D’altra banda, els que sembla que no haurien de tenir problemes per jugar diumenge a Vallecas són Bebé i Álvaro García. Ahir, l’extrem Isi Palazón va explicar que el Rayo arriba a la final «en el millor moment de la temporada, tant físicament com mentalment».

El murcià considera que contra el Leganés es va veure «el nivell real del Rayo». En aquest sentit, Isi Palazón té clar que el duel contra el Girona de diumenge serà molt diferent. «Serà molt disputat. Hem de tenir clar que són 180 minuts i saber que mantenir la porteria a zero és molt important».