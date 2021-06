El Girona juga aquest diumenge el primer dels dos partits de la final del play-off. Ho farà al camp del Rayo i sense un dels futbolistes imprescindibles per al tècnic Francisco. Yoel Bárcenas està descartat, després de viatjar fa pocs dies al seu país i d’haver-s’hi de quedar fins la meitat de la setmana vinent.

Bárcenas va participar en la victòria de Panamà sobre la República Dominicana d’aquesta matinada. Va fer un dels tres gols del seu equip (3-0). Aquest resultat permet a la seva selecció classificar-se per a una nova eliminatòria rumb a la Copa del Món de l’any vinent a Qatar. Això, li impedirà ser aquest diumenge a Vallecas. Panamà juga contra Curaçao aquest dissabte i també dimarts vinent. Sigui quin sigui el desenllaç, un cop passin tots dos partits Yoel Bárcenas podrà viatjar de nou cap a Girona i llavors sí que estarà disponible per al desenllaç de la promoció i arribarà a temps per al duel contra el Rayo a Montilivi del diumenge 20 de juny.