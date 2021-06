Feliç per un resultat que li dona al Girona un bon «avantatge», però també «realista» i conscient que el Rayo va fer «patir» el seu equip. Així es va mostrar Francisco, qui veu que l’eliminatòria està «encara oberta» i que caldrà «tancar-la» diumenge per fer de la Primera Divisió una realitat».

Tensió al descans

«S’ha d’entendre que estàvem jugant un partit de molta tensió, en el qual hi ha moltíssim en joc per a tots dos equips. Potser he protestat en excès, però són moments clau per tot el que hi ha. Pulido (Santana) ha dut la situació molt bé. Ha calmat a tot el món i s’ha vist una altra cosda ben diferent a la segona part»

Les molèsties de Yan Couto

«No sé encara què és el que té, el metge no ho ha pogut veure. El que ha patit és un cop al quàdriceps i hem de veure quin és el seu estat»

Primera i segona part

«Ells han sigut superiors, no hem d’amagar res, sinó ser realistes. Haurem de ser molt humils a la tornada pel que han demostrat ells en només mitja hora. No hem sigut tan valents com ho som habitualment. Ells han tingut les ocasions i ens han fet patir. Per fortuna no ha arribat el segon gol i, a més, del no-res ens ha vingut un gol a favor. A més, a la segona meitat hem sigut més nosaltres, amb personalitat, més criteri i també valents en la faceta defensiva».

Picabaralla

«Quan ha acabat el primer temps he anat corrents a buscar l’àrbitre. Semblava que el gol l’havia anul·lat més per una interpretació seva que no pas pel VAR. Allà hi ha aparegut molta gent. És normal, com he dit és un partit que genera molta tensió, on tothom s’hi juga molt. Repeteixo: Pulido ho ha dut molt bé, perquè si no hagués sigut així, hauríem acabat amb algun jugador menys o fins i tot nosaltres, els entrenadors, ens haurien expulsat. Hem de saber portar millor aquesta mena de situacions».

Eliminatòria

«Tenim un resultat que ens dona avantatge, però la realitat diu que ens enfrontarem a un equip que ens ha tancat durant mitja hora i que ha sigut superior a nosaltres. Des de la humilitat, hem de preparar el partit per intentar-lo guanyar i aquesta és la nostra intenció. L’eliminatòria encara està oberta i l’intentarem tancar aquest diumenge a casa».

Bustos i Samu Sáiz

«Venim jugant amb dos puntes des de fa temps i per això l’he fet jugar i no pas a Samu Sáiz, que té un perfil diferent. Però la meva confiança cap a Samu és màxima. No li està tocant, encara que l’equip continua obtenint bons resultats. Tampoc han jugat Bernardo, Luna o d’altres. Tothom està molt compromès i segur que quan surti, Samu ho deixa tot al damunt de la gespa».