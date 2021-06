L’empresari bolivià i segon màxim accionista del club, Marcelo Claure, no es va voler perdre el partit d’anada de la final del «play-off» d’ascens a Primera Divisió. Claure va publicar a les xarxes socials de bon matí una fotografia d’ell amb la seva família fent turisme per Madrid i va anunciar que assistiria al partit. Claure va ser la setmana passada a París a les semifinals del torneig de tennis de Roland Garros entre Djokovic i Nadal. Al costat de Claure hi van ser també el president Delfí Geli i el director general Ignasi Mas-Bagà, a més a més del membre del consell assessor, Jordi Bosch. També eren a Madrid el director esportui Quique Cárcel i els membres de l’àrea esportiva Ivan Hammouch, Juan Carlos Moreno i Santi Pou. Claure no podrà ser diumenge a Montilivi. Ahir a Vallecas també hi era Zinedine Zidane, per seguir el seu fill Luca, porter del Rayo.