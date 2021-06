En la història del Girona, Francisco Rodríguez sempre hi tindrà un lloc de privilegi. El tècnic andalús s’ha convertit en l’entrenador del club que més partits de promoció d’ascens i/o play-off ha dirigit. Dues finals en dos anys l’han situat, de ple, al primer lloc d’una classificació fins ara liderada per Pablo Machín i José Luis Zabala, el primer entrenador del Girona en intentar la proesa l’any 1936 en una lligueta de deu partits que acabaria amb el tècnic destituït i l’equip, sense opcions. Francisco disputarà el seu vuitè partit en play-off a la banqueta blanc-i-vermella, després dels quatre de la temporada passada (semifinals contra l’Almeria i final contra l’Elx) i els quatre d’aquesta (novament l’Almeria a semis i la final contra el Rayo). Pablo Machín no va passar dels sis partits, disputant-ne dos el curs 2014-15 (derrota contra el Saragossa a les semifinals) i el 2015-16 (superant el Còrdova a semis i perdent contra l’Osasuna a la final). En aquest rànquing hi ha espai per a dos entrenadors més: Rubi, que el curs 2012-13 va dirigir quatre partits arribant a la final perduda contra l’Almeria i Torredeflot, que va substituir Zabala en les quatre darreres jornades de la primera lligueta.