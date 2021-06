El cop ha estat dur i costarà de pair. Aquesta vegada pocs al club se l’esperaven. Diumenge només Francisco va atendre els mitjans de comunicació al final del partit. Ni jugadors ni directiva van dir-hi la seva. Tampoc ahir va parlar ningú oficialment. A Montilivi s’han donat un impàs de temps per encaixar el cop i començar a planificar la nova temporada, a l’espera de resoldre el futur de Francisco: «Ara mateix no puc respondre la pregunta sobre el meu futur. El meu cap té un bucle d’emocions (...) És impossible parlar de la meva continuïtat. Només puc dir que estic molt tocat perquè en deu mesos que porto a Girona he arribat a dues finals i les he perdut totes. No és que tingui una espina clavada. Tinc una espasa sencera». En una setmana, la seva relació contractual amb l’entitat de Montilivi hauria d’escriure el punt i final sempre que no s’hi faci res abans al respecte.

Mentre el club rumia en silenci quin serà el proper pas per aixecar-se, diversos jugadors de la plantilla van adreçar-se ahir a l’afició a través de les xarxes socials per demanar-los disculpes. És el cas de Franquesa. El lateral cedit pel Vila-real va assumir el mea culpa i va demanar «perdó per no complir el somni de pujar a Primera Divisió». «Els jugadors som els màxims responsables», va dir. A més, va explicar que aquesta temporada a Girona s’ha sentit «l’home més feliç del món». Els més joves de la plantilla també van recordar-se dels seguidors del Girona. Terrats va assegurar que «aquest any ha sigut molt especial per mi, he viscut experiències increïbles que mai oblidaré, però aquest final ho amaga tot». Exactament el mateix li ha passat a Arnau, que va comentar que «el futbol ens ha tornat a dir que ho hem de fer millor per tornar a Primera». O Pau Víctor, que «tant amb el filial com amb el primer equip hem lluitat fins al final per dos ascensos que no hem pogut aconseguir». Per la seva part, Gumbau va reconèixer que «estem destrossats» perquè «és un malson que es repeteix». «Un altre cop dur amb l’equip de la meva vida, el que porto al cor des de petit», va afirmar el de Campllong. Sylla va comentar que estan «molt fotuts per no haver-vos pogut regalar l’ascens que tots volíem i somiàvem».

La continuïtat de Francisco és una incògnita i, fins que no es resolgui, el Girona no tirarà endavant la seva planificació per afrontar un curs més a Segona. Si s’hagués pujat, el més probable hauria estat la renovació, però ara s’obre més d’un escenari. Si Francisco no veu amb bons ulls quedar-se, el Girona ja té alguns noms apuntats a l’agenda des de fa un temps, en previsió d’aquesta possibilitat.