El Girona té decidit que Miguel Ángel «Míchel» Sánchez, sigui el l’entrenador de l’equip aquesta temporada. El madrileny, que ha entrenat el Rayo Vallecano i l’Osca, és l’objectiu número u del Girona. De fet, ja fa dies que la negociació està en dansa. Tanmateix, l’operació no es preveu tancar de manera immiment, sinó que tot sembla indicar que se n’anirà, pel cap baix, a dilluns. El perfil de Míchel agrada a la direcció esportiva per l’experiència a la categoria -Garcia Pimienta, un dels altres candidats, no en té- i, sobretot per l’aval dels dos ascensos amb el Rayo i l’Osca.