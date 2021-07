Aquest proper dilluns, 12 de juliol, el Girona donarà per finalitzades les vacances i es tornarà a posar en marxa. Ho farà amb les pertinents proves mèdiques, però també amb un bon grapat d’interrogants per resoldre. La plantilla encara està per fer; fins i tot falta confirmar qui serà l’entrenador, després que Francisco Rodríguez optés per marxar i les negociacions amb Míchel Sánchez no s’hagin encara tancat. Amb un mes per posar-se a to abans de debutar contra l’Amorebieta el cap de setmana del 14 i 15 d’agost, el que sí està clar és que aquesta pretemporada es durà a terme de manera íntegra a les instal·lacions de La Vinya, al PGA Catalunya de Caldes de Malavella. No hi haurà viatges a l’estranger i, per tant, tampoc l’habitual estada a la ciutat esportiva del Manchester City. La mateixa que va acollir l’equip de manera interrompuda des del 2016 fins el 2019.

Quatre estius seguits desplaçant-se al Regne Unit per entrenar-s’hi i jugar-hi algun amistós. El que no es va fer un any enrere per logística -la pretemporada va ser ben curta i atípica- i perquè la pandèmia no hi ajudava gaire. Enguany, tot i gaudir de més setmanes per treballar, Manchester continuarà quedant massa lluny. Un estalvi pel club, que prefereix que l’equip s’entreni a Girona. De moment només hi ha confirmat un partit de preparació, el del dia 24 de juliol al Johan Cruyff contra el Barça. Però n’hi haurà més, pendents de l’anunci oficial.

El vincle entre el club de Montilivi i el City Football Group va fer un pas endavant el 2016 quan el primer equip va viatjar fins a Manchester per entrenar-s’hi durant set dies. Allà, amistosos contra el segon equip del City i el Blackburn Rovers. La fórmula es repetia un any després, aquest cop afegint l’Oldham Athletic i el Nottingham Forest com a rivals. El 2018, amb Eusebio Sacristán i encara a Primera, nova estada amb els futbolistes de la primera plantilla i alguns joves del filial, com Vito Montes, Andzouana, Pedro Porro i Kevin Soni. Aquell estiu va ser complet perquè després de jugar amb el Bolton i l’Oldham, es va viatjar directament cap a l’Índia on els esperaven el Kerala Blasters i el Melbourne City. Un any més tard, ja a Segona i amb Unzué, els enfrontaments van ser amb el Leeds United de Marcelo Bielsa i el Derby County, el dia que es va lesionar Valery. Des de llavors, res de res.