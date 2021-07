Sempre és una empresa difícil enfrontar-se a tot un Barça. Tot i això, Míchel tenia moltes ganes de veure competir contra un rival de màxima exigència els seus homes per primera vegada després de deu dies de feina. També els aficionats blanc-i-vermells, paït fa dies un altre disgust dels grossos, esperaven amb il·lusió l’estrena del projecte 2021-22. Un nou repte pels de Montilivi sota la batuta d’una de les poques cares noves, Míchel. Nou entrenador, nova samarreta i només una cara nova, Aleix Garcia, a banda del reguitzell de joves del planter que van tenir l’oportunitat de debutar i d’enfrontar-se al Barça. Michel volia un equip atrevit i a fe que el Girona ho va ser. Potser fins i tot massa durant alguns trams de partit i que van pagar molt cars. Els gironins van encaixar dos gols molt seguits de Piqué, de penal, i de Rey Manaj a la primera part, que els van fer anar de remolc. Samu Sáiz, transformant un penal a l’estil Panenka va retallar diferències abans de la mitja part. A la represa, el Girona va resistir fins a cinc minuts del final quan el debutant Memphis Depay, de penal, va sentenciar.

L’era Míchel va començar amb derrota però amb la sensació que aquest Girona serà un equip valent. Sense les peces encara definides i amb una plantilla que, de ben segur diferirà molt de la que serà la definitiva durant la temporada, Míchel va ensenyar que vol jugar i té la intenció que la pilota sigui protagonista. El tècnic madrileny va mostrar una carta de presentació en forma de 4-3-3, amb Terrats de pivot escudat per Kebé i Gumbau. En defensa, Míchel recupera la línia de quatre amb dos laterals, que ahir van ser d’entrada Calavera i Jairo Izquierdo, amb Arnau i Juanpe a l’eix. En punta d’atac, Stuani va ser el referent inicial, amb Valery en una banda d’extrem i Samu Sáiz a l’altra entrant més pel mig. El guió del partit podria haver estat un altre de ben diferent si Stuani hagués estat una mica més fi a l’hora de definir una bona passada de Samu Sáiz. La rematada de l’uruguaià la va aturar Peña i Gumbau tampoc va saber aprofitar el refús.

El Girona va perdonar però el Barça no. En dos minuts, Piqué, de penal comès per Calavera i Manaj, van encarar el partit pels blaugrana. Quinze minuts genials de Samu Sáiz, que es va posar a l’aparador amb un gol de penal de Panenka i un cacau llunyà al travesser, van posar el Girona al partit. A la represa, ja va ser una altra història. Els canvis van fer que la intensitat baixés en tots dos equips. Un xut de Pjanic al travesser i les ganes de Depany de marcar van ser el més destacat d’una segona part més ensopida. L’holandès va tenir el premi, de penal per mans de Mojica. Ofensivament, el Girona, amb Zeballos de referent, poc va poder fer per cercar d’ajustar més el marcador final.