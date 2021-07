Un contratemps important per a Santi Bueno i per al Girona. El central uruguaià es va lesionar a la sessió de divendres, el seu segon entrenament de la pretemporada, i ahir va haver de passar pel quiròfan. Si les notícies no eren bones abans de tenir un diagnòstic clar, encara ho van ser menys quan es va saber la resolució: Santi Bueno, operat a correcuita del menisc intern del genoll esquerre pel Doctor Cugat, que va estar acompanyat pels serveis mèdics gironins, estarà de baixa unes vuit setmanes, aproximadament. Això vol dir que, a efectes pràctics, Míchel Sánchez no podrà comptar amb Bueno per un bon temps. De fet, donant un cop d’ull al calendari, la teoria diu que els dos mesos de baixa que s’estarà l’uruguaià, acaben coincidint amb la jornada 7 de la Lliga. I ja se sap que això mai és una fórmula exacta. I què farà ara el Girona per compensar-ho? Per començar, Míchel, a no ser que ara hagi canviat de parer, no juga mai amb tres centrals. I a la plantilla, actualment, a part de Santi Bueno, tenim de centrals a Bernardo, Juanpe i Arnau, que encara no té fitxa del primer equip, a l’espera que es faci oficial la seva renovació. Tres jugadors per a dues places, com a mínim. Perquè ningú no posa la mà al foc perquè no hi hagi cap moviment per part de la direcció esportiva, més enllà del de la renovació d’Arnau, encarrilada des de fa setmanes. Cal esbrinar si Cárcel rumia afegir alguna peça nova per plaer o ho fa per necessitat, per si alguna de les que hi ha marxa o es posa de baixa. O no toca res i tothom es posa a resar, com el curs passat.