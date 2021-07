Tres jugadors amb passat blanc-i-vermell, Yan Couto, Pablo Moreno i Patrick Roberts, estan fent la pretemporada sota les ordres de Pep Guardiola al Manchester City. De fet, en el primer amistós que van jugar aquesta setmana, tots tres van tenir participació, entrant al descans de la victòria contra el Preston (2-0). Avui podrien tornar-ne a tenir, en el segon duel preparatiu dels homes de Guardiola, que s’enfronten al Barnsley, a la Ciutat Esportiva. I si avui no la tenen, serà complicat que en tinguin més endavant. Perquè aquest és el darrer amistós del Manchester City, que el pròxim dissabte 7 d’agost, d’aquí a una setmana, ja tindrà en joc el primer títol oficial del curs 2021/22: la Community Shield. El seu rival serà el Leicester.

Costa visualitzar el present de Yan Couto, Pablo Moreno i Patrick Roberts al City. La lògica diu que tots tres marxaran perquè necessiten uns minuts que allà no tindran. A Montilivi no cal dir que Couto agrada, però el fet de no haver pujat a la Primera Divisió complica l’operació. El destí del brasiler, per expectatives i qualitat, hauria de ser jugar a l’elit. Diferents són els casos de Pablo Moreno i de Patrick Roberts. Moreno tampoc va tenir gaire continuïtat a Segona, i desitja un club en què poder gaudir d’una titularitat que també s’haurà de guanyar. Imaginar Pablo Moreno a Segona no seria tan estrany, com tampoc que hi acabi Patrick Roberts, que el poc temps que va jugar al Girona d’Eusebio Sacristán va ser un dels futbolistes preferits de l’afició. Un extrem ràpid i dinàmic, al qual una lesió el va apartar de la gespa en el seu millor moment. Roberts, el curs passat, va jugar a dos clubs: la primera part de la temporada, cedit al Middlesbrough; la segona part de la temporada, cedit al Derby County. I ni el Middlesbrough ni el Derby County jugaven a la Premier.