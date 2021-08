El més important és que tothom marxava satisfet ahir de Palamós. Per una part, el Girona aconseguia el seu segon triomf d’aquesta pretemporada per continuar avançant amb bones sensacions. Per l’altra, el Costa Brava aixecava el teló en el que serà el seu estadi a partir d’ara amb detalls que transmeten optimisme per a l’estrena a la Primera RFEF tot i la derrota.

«És un pas més. Estem contents pel resultat i el treball. A poc a poc, l’equip va agafant la idea. Es pot veure al terreny de joc que els jugadors reconeixen el que volem. L'actitud és súper positiva i estem construint una idea que ens pot donar moltes alegries. Aquest camí i m'ha agradat tot el que he vist», assegurava el tècnic blanc-i-vermell, Míchel Sánchez.

Oriol Alsina tampoc tenia res a retreure als seus futbolistes: «Estic content. Era el nostre primer partit contra un gran rival i la veritat és que a la primera part hem estat molt bé. M’han sorprès positivament els nanos a la segona. Me'n vaig amb bones sensacions, sabent que encara queda moltíssima feina. L'actitud del Costa Brava sempre ha de ser innegociable, els jugadors estan predisposats i tenim un equip que pot competir contra qualsevol rival». El Costa Brava va ensenyar la carta de presentació en el seu retorn a Palamós, rebent una bona resposta per part dels espectadors malgrat la pluja: «Ens fa molta il·lusió tornar a Palamós. Ens sentim com a casa i estem molt contents per la rebuda. Aquells tres anys vam estar magníficament bé. Haurem de tenir més la pilota i aprofitar bé els espais, sabent trobar l’equilibri perquè els jugadors de qualitat es trobin».

La mateixa línia seguien les paraules de Míchel, conscient del potencial que té en atac amb Mamadoy Sylla, Cristhian Stuani i Nahuel Bustos que va reaparèixer en el seu segon curs a Girona de la millor manera possible. «Sabem que de cara a porteria tenim moltes opcions. No em preocupa en excés que marquin o no als amistosos. Hem de generar molt i si els portem la pilota amb condicions, farem gols. Vull protegir l'equip d'una forma equilibrada i que en l'aspecte defensiu siguem més segurs. Serem un equip que exposarà molt i necessitem tenir aquesta seguretat. Busquem alternatives que ens donin consistència a la part del darrere», deia en referència als matisos que va incorporar al seu 4-3-3. «Hem d’anar coneixent les diferents sinergies entre jugadors. Si juguem amb un punta o dos, qui juga per dins, qui pot associar-se més o tenir més arribada per fora... Són diversos conceptes del joc que ens han de donar seguretat al darrere i profunditat. Hem d'anar provant coses noves», afegia.