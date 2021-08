El davanter Pablo Moreno pot seguir el camí del lateral Yan Couto a Portugal. El Manchester City va arribar a un acord amb l’Sporting de Braga per cedir al brasiler aquesta temporada i ara pot enviar a un altre dels seus futbolistes cap a un equip portuguès. L’andalús, de 19 anys, apunta al Famalicao. Segons expliquen els mitjans portuguesos, és el club més ben posicionat per incorporar Pablo Moreno, que també ha rebut altres propostes de Portugal.

Després d’acabar la seva cessió al Girona i fer la pretemporada amb Pep Guardiola, el City no compta amb el futbolista aquesta temporada i li busca sortida perquè segueixi agafant minuts. Pablo Moreno va fitxar pel City l’estiu passat procedent del Juventus després de tancar un acord de 10 milions pel traspàs. El davanter té contracte fins al 2025 i està considerat com una de les promeses del futbol. A Girona, on va jugar 29 partits i va marcar 2 gols, va veure frenada la seva progressió al final de curs per culpa de dues lesions musculars.