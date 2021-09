S’amplia el nombre d’aficionats que podran entrar a Montilivi a partir del pròxim partit, que serà dissabte 18 contra el Valladolid (20.30 h). Les noves mesures del Procicat, que van entrar en vigor ahir mateix, permeten que els estadis ocupin un 40% del seu aforament total. Això es tradueix a què a l’estadi gironí podran entrar un total de 4.490 espectadors, a diferència dels 3.360 que hi podia haver fins ara.

Tot i així, en els tres primers partits no s’ha arribat, ni de bon tros, en aquesta xifra. El 14 d’agost i encara en ple estiu, en la primera jornada de lliga davant l’Amorebieta (2-0), van ser 1.871 els aficionats que van entrar a Montilivi, tot i que des del club s’havien assignat totes les localitats a socis i sòcies de forma aleatòria, sense sorteig. Una setmana més tard, davant Las Palmas (0-0), i amb el mateix sistema per l’assignació de les localitats, van ser 2.163 espectadors que van ser a l’estadi. Per últim, la setmana passada contra l’Sporting, Montilivi va acollir 2.141 espectadors. Tot i que contra els asturians també s’ha de dir que durant la tarda prèvia al partit havia plogut molt, i això potser va fer que alguns seguidors quedessin a casa.

Contra el Valladolid es podria variar aquesta tendència d’entrades escasses a l’estadi. Una dada per l’esperança és que 5.300 abonats ja estan agrupats i, precisament, el club prioritzarà assignar localitat a aquells que hagin fet aquest pas quan dilluns faci el repartiment, tant els que ho hagin fet de forma individual com col·lectiva. Pel partit contra el Valladolid el Girona repartirà un total de 3.950 entrades per abonats, mentre que la resta estaran destinades a compromisos del club i a patrocinadors, fins arribar a les 4.490 disponibles. Per tant, amb aquests abonats que ja s’han agrupat hi ha l’esperança que es pugui veure un Montilivi una mica més ple, fregant els 5.000 espectadors, i una bona manera d’acabar d’engrescar-los seria guanyant demà a Màlaga.