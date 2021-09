Hi ha maneres i maneres de perdre. I la derrota del Girona aquesta nit a la Rosaleda no es pot justificar (2-0). En un partit fluix dels de Míchel, el Màlaga els ha passat la mà per la cara en la que s'ha convertit en la tercera derrota consecutiva dels conjunt blanc-i-vermell. Que, per postres, s'han quedat sense l'entrenador perquè ha sigut expulsat amb vermella directa per protestar al 85. Borja García ha debutat en la seva segona etapa al club gironí després de substituir Samu Sáiz a la segona part.

Condicionat per les baixes dels lesionats Stuani i Juncà, Míchel ha introduït fins a cinc canvis a l'onze titular. On més s'han notat ha estat al mig del camp amb Pol Lozano i Kébé acompanyant Aleix García en el trivot. També han tornat Samu Sáiz, Jairo i Arnau. Mentre que Bustos ha liderat l'atac, ocupant el buit de l'uruguaià.

Ha costat arrencar el partit. Els dos equips estaven espessos i les ocasions no arribaven per cap banda. L'única opció del Girona ha estat un xut des de mig del camp de Bustos que ha sortit a fora. És habitual en el davanter argentí, encara que aquest cop tenia més intenció perquè el porter Dani Martín estava avançat (min. 17). A mesura que passaven els minuts, però, ha sigut el Màlaga qui s'ha fet gran per guanyar presència en atac. Juan Carlos ha hagut d'intervenir per aturar una pilota morta d'una jugada de Cufré per l'esquerra i quasi veu com un cacau de Paulino es converteix en gol. Bernardo ha posat el peu per desviar la trajectòria d'una pilota del lateral del Màlaga que s'ha estavellat al pal. Un ensurt. Igual que la rematada de cap de Brandon a fora o el rebot que ha enganxat Kevin d'una jugada perillosa dels de José Alberto. Abans, Kébé ho ha provat amb un xut llunyà que el porter ha aturat sense problemes. Després de tant, el gol del Màlaga ha arribat al minut 41 amb una rematada de Paulino.

Després de la innacció del Girona en els primers 45 minuts, Míchel ha aprofitat el pas pels vestidors per fer tres canvis de cop. Han entrat Calavera, Baena i Valery per Arnau, Aleix García i Ureña. La seva presència s'ha notat de seguida. Dani Martín ha estat determinant per desviar a córner un xut de Valery (min. 53) després d'una doble ocasió fruit d'un contraatac. El pal ha tornat a salvar el Girona del segon del Màlaga. El treball defensiu feia aigües i les poques idees en atac tampoc han ajudat. L'esperança s'ha dipositat en el debut de Borja García, que ha entrat per Samu Sáiz al 69. La cosa, però, no millorava. I és que Míchel ha sigut expulsat amb vermella directa al 85. Pualino ha clavat l'estacada amb el segon.

FITXA TÈCNICA

Màlaga: Dani Martín, Víctor Gómez, Juande, Paulino, Luis Muñoz, Brandon, Peybernes, Escassi (Genaro, min. 87), Cufré, Kevin (Jozabed, min. 73) i Roberto (Antoñín, min. 59).

Girona: Juan Carlos, Arnau (Calavera, min. 46), Juanpe, Bernardo, Jairo, Aleix García (Baena, min. 46), Kébé, Pol Lozano, Samu Sáiz (Borja García, min. 69), Ureña (Valery, min. 46) i Bustos (Pablo Moreno, min. 73).

Gol: 1-0, min. 41: Paulino; 2-0, min. 93: Paulino.

Àrbitre: López Toca (c. càntabre). Ha amonestat a Dani Barrio, Jozabed (Màlaga); Calavera, Baena, Pol Lozano (Girona). Ha expulsat Míchel amb vermella directa al 85.

Estadi: La Rosaleda.