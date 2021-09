Divendres passat, Míchel Sánchez ja ho va deixar prou clar. «Ha estat un jugador molt important pel Girona. No sé si més endavant podrà tenir un futur al Girona, però no estem en la situació de fer cap incorporació més». Si encara hi havia una mínima possibilitat que Aday Benítez renovés pel Girona ha quedat definitivament esvaïda aquesta setmana. El de Sentmenat ja sap de primera mà que no té lloc a la plantilla i que el club no li oferirà renovar malgrat la seva predisposició a continuar encara que fos amb el sou mínim. Ben clar li va quedar després d’una reunió dilluns amb el director esportiu del club, Quique Cárcel. Durant tot l’estiu Aday ha esperat una proposta per part del club que no ha arribat, descartant-ne d’altres com per exemple una del Sabadell i, ara, es troba sense equip. A punt de fer 34 anys, doncs, Aday tanca la seva etapa al Girona d’una manera estranya. Si més no, no és la que hauria desitjat el ja excapità blanc-i-vermell, que confiava continuar una temporada més. Enrere queden 199 partits i 7 temporades amb la samarreta del Girona, el club que li va canviar la vida quan l’estiu del 2014 el va reclamar després d’un any irregular al Tenerife. Des de llavors, primer com a extrem o mitjapunta, després com a carriler i més tard de lateral, Aday s’ha buidat en cada partit sempre que les lesions l’hi han permès. Un compromís màxim amb l’entitat que es va multiplicar l’estiu del 2019 arran del descens a Segona A quan va decidir continuar. Malgrat que el mercat estigui tancat, com a agent lliure, Aday té la possibilitat ara d’incorporar-se a qualsevol equip que tingui fitxes disponibles. La intenció del vallesà és treballar per estar en forma i trobar un equip de Segona A el més aviat possible.

Aday ja té el «no» per part del club, que encara no s’ha pronunciat oficialment ni ha comunicat que deixa de pertànyer a la plantilla. Caldrà veure si en els pròxims dies, l’entitat fa oficial la sortida del vallesà o organitza algun tipus de reconeixement. En aquest sentit, els dos últims capitans, Àlex Granell i Eloi Amagat, van rebre un homenatge de comiat per part del club. Aday va aterrar a Montilivi el 2014 en la primera temporada de Quique Cárcel com a director esportiu. El barceloní ja havia contractat Aday per a l’Hospitalet uns anys abans procedent del Sant Andreu quan era el màxim responsable esportiu del conjunt riberenc. Davanter o mitjapunta, a Aday li va costar trobar un lloc a l’esquema ofensiu de Pablo Machín. Finalment, el sorià va veure en la seva potència i profunditat un potencial carriler, per qualsevol de les dues bandes, i el va adaptar a una posició on va despuntar durant els cursos següents. Els disgustos contra el Lugo i el Saragossa (2014-15) i l’Osasuna (2015-16) van esvair-se amb l’històric ascens del 2017. Aday va formar part de l’onze titular que va empatar contra el Saragossa (0-0) el dia que Montilivi va esclatar per celebrar el primer ascens a Primera Divisió de la història. Ja a la màxima categoria, el de Sentmenat va tenir un paper important el primer any amb Machín (30 partits) mentre que en el segon, amb Eusebio, una greu lesió al genoll el va apartar dels terrenys de joc gairebé set mesos. Un temps en què va intentar fer pinya al vestidor per evitar, sense èxit, que la nau s’enfonsés.

La història d’Aday va continuar dues temporades amb dos desenllaços que van acabar altre cop amb disgust amb les dues finals de play-off perdudes contra l’Elx i el Rayo Vallecano a Montilivi. Una imatge, la de les llàgrimes d’Aday que serà l’última del vallesà amb la samarreta blanc-i-vermella. La fredor institucional en el seu adeu contrasta amb l’estret vincle del jugador, sempre atent i proper, amb bona part de l’afició. L’excapità tanca la seva particular història d’amor amb el Girona sent el sisè jugador amb més partits al futbol professional i el setzè de tota la història del club de Montilivi.

L’horitzó que se li obre a Aday ara és el de mirar de trobar un equip a Segona A. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat i pel qual està treballant per estar preparat físicament quan pugui sorgir una bona proposta. Durant aquest estiu, algun equip de la categoria s’hi va interessar i també va rebre unes quantes ofertes de Primera RFEF.