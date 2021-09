El Girona va aconseguir puntuar per primera vegada aquesta temporada lluny de Montilivi. Però el punt sumat ahir al Carlos Tartiere davant l’Oviedo (0-0) no impedeix que el conjunt dirigit per Míchel hagi fet un inici discret com a visitant. Només un punt dels nou possibles després de la derrota en la segona jornada al camp de la Ponferradina (2-1), a La Rosaleda contra el Màlaga (2-0) en la jornada cinc, i l’empat d’ahir davant el conjunt dirigit per Ziganda.

Tot això ha fet que el Girona sigui un dels tres pitjors visitants en aquest inici de campionat. Igual que els blanc-i-vermells, l’Amorebieta i el Màlaga també han sumat un punt, tot i que els registres d’aquests dos equips són encara més pobres. Sí, igual que els de Míchel només han sumat un punt, però ja han disputat quatre partits lluny del seu estadi.

Tot i així, els blanc-i-vermells encara han tingut inicis més discrets lluny de Montilivi en temporades anteriors. El curs passat, l’equip dirigit per Francisco Rodríguez havia sumat tres punts en els seus primers tres desplaçaments, aconseguint una victòria al camp del Leganés (0-1). Però la temporada 2019-20, la primera després de baixar de Primera, l’equip llavors entrenat per Unzué va encadenar quatre derrotes consecutives en els quatre primers desplaçaments: Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1) i Osca (1-0). No va ser fins al cinquè partit a fora, en la jornada 10, que el Girona aconseguiria els primers tres punts com a visitant després de guanyar a El Sardinero contra el Racing (0-3).

Aquests són un registres molt semblants a la temporada 2010-11 amb Raül Agné a la banqueta. L’equip va perdre els primers quatre partits a fora de casa: Nàstic (2-0), Alcorcón (3-1), Granada (2-1) i Betis (2-1). Però en aquesta temporada va haver de necessitar deu desplaçaments per sumar la primera victòria lluny de Montilivi, sumant 7 punts de 30 possibles. Però això no és res si ho comparem amb la temporada següent, la 2011-2012, quan el Girona no va guanyar fora de casa fins al 21 d’abril. Va ser al camp del Sabadell (2-3). El pròxim desplaçament dels de Míchel per revertir aquesta situació serà el 9 d’octubre a Lugo, on l’any passat es va perdre per 3-0.