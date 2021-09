Si tot el bagatge que té un equip per guanyar un partit és desbordar en una jugada de banda en el minut 62 i una única rematada entre els tres pals en el minut 98, queda clar que l’equip en qüestió té un problema seriós. I, per això, no ha d’estranyar gens la desbarrada que ahir va fer Míchel contra els seus jugadors al final de l’encontre.

A banda de deixar clar que no li havia agradat gens el joc del Girona FC i de reconèixer que realment hi ha un problema, el tècnic va assenyalar a tots i cadascun dels seus jugadors d’atac, amb l’única excepció d’Stuani.

Avorrit, planer, previsible. Qualsevol d’aquests o tots aquests qualificatius junts, podrien ser els que expliquessin com juga el Girona FC, però no ahir, també en altres partits d’aquest inici de Lliga. I està bé que el tècnic estiri les orelles als futbolistes, però de la mateixa manera caldria preguntar-se: quina responsabilitat té el propi Míchel que això passi? És únicament responsabilitat dels jugadors? O l’entrenador també hi té a veure? Pot ser que els futbolistes no acabin d’entendre el nou sistema que vol Míchel? O que la plantilla no doni per portar-lo a terme?

Aquestes són preguntes que segur es faran els seguidors del Girona FC i m’atreveixo a dir que el propi equip tècnic. Qüestions de les que n’hauran de treure conclusions i solucions, i com més aviat millor, per no deixar que la pilota del desencís es faci grossa.

I per si fos poc el calendari no ajuda, primer perquè serà una setmana molt llarga tenint en compte que el pròxim partit no serà fins dilluns vinent. I després perquè el pròxim rival serà un Almeria que encaixa molt poc i que per contra és el màxim golejador d’aquestes primeres jornades de Lliga, a banda de ser el segon classificat.

Vaja, que amb el vestidor calent d’orelles i Rubi en l’horitzó immediat, bon moment per veure de quina pasta està feta aquesta plantilla.