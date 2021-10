Nou maldecap per a Míchel Sánchez de cara al partit contra el Saragossa de dilluns vinent a Montilivi (21 h). El tècnic no podrà comptar amb Arnau Martínez, un dels futbolistes més destacats en el canvi de sistema que va fer amb l'Osca. El defensa del Girona ha estat inclòs a la llista de la selecció espanyola sub-19 per disputar dos amistosos la setmana que ve davant Israel (26 i 28 d'octubre).

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SeFutbol Sub-19 para los amistosos ante Israel.



➡️ El seleccionador, Santi Denia, ha dado a conocer los nombres de los 22 jugadores que disputarán los dos encuentros amistosos ante Israel los días 26 y 28 de octubre.



ℹ️ https://t.co/vSDGq40tw4 pic.twitter.com/8c6JgJY3L4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 20 de octubre de 2021

Els jugadors convocats per Santi Denia es concentraran a partir de dilluns a Alacant. Aquests amistosos formen part de la preparació de la selecció espanyola per al torneig classificatori per a l'Europeu 2022 que Espanya disputarà del 8 al 16 de novembre a Luxemburg, Bèlgica i Azerbaidjan.