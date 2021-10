A les portes del Girona-Saragossa de demà (21.00), l'entrenador blanc-i-vermell, Míchel, ha comparegut a la roda de premsa habitual prèvia a l'enfrontament. “Les baixes per demà seran les mateixes que l'altre dia. No tindrem a Juncà, Pol Lozano ni Ramon Terrats”, ha dit l'entrenador. Respecte el partit del Mirandés, Míchel ha explicat que “va ser una victòria molt necessària. Veníem de fer un molt bon partit contra l'Osca. Anímicament aquests tres punts ens ha deixat molt bé. Crec que hem fet un pas endavant però encara estem en una situació delicada. Per demà demano l'ajuda de l'afició ja que vull veure un Montilivi que es cregui que l'equip és capaç de guanyar”.

El Saragossa arriba a Montilivi amb els mateix punts que el Girona (11), però amb una dinàmica de set empats seguits. “Espero un equip amb molta possessió i que arribarà molt a la nostra àrea. Són agressius a l'hora de recuperar la pilota. Si parlem de l'Osca que tenia pilota i li vam robar... doncs hem de fer exactament el mateix. Per demà necessitem 16 jugadors per guanyar el partit”, ha advertit. La victòria contra els aragonesos significaria sortir de la zona de descens... On Míchel no hi vol tornar: “L'equip necessita sortir de les posicions de descens. Però no hem de mirar la classificació fins al minut 95 perquè ens podria condicionar. El que hem de fer és competir al cent per cent”.