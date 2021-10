Ha hagut d'aparèixer Cristhian Stuani per salvar el Girona, que semblava condemnat a perdre contra el Saragossa només uns dies després de guanyar a Miranda i creure que mirar cap amunt tornava a ser possible. En un partit amb alternatives i d'allò més intens, ha colpejat primer l'equip visitant mitjançant Vada, però els de Míchel han empatat a les acaballes amb una rematada marca de la casa de l'atacant uruguaià. Un empat valuós, veient com s'havien posat les coses, però que deixa l'equip allà mateix. Continuarà una jornada més en places de descens i caldrà intentar sortir-ne el proper diumenge al camp del Fuenlabrada.

Hauria anat de meravella marcar abans del descans. Un gol dels que se'n diuen psicològics, perquè el cacau d'Aleix Garcia, impossible per a Cristian Álvarez, s'ha colat com un obús al pal llarg amb el minut 44 manant en el marcador. El que passa és que per celebrar una diana del Girona cal esperar. S'ha convertit en una rutina això de passar de l'èxtasi a la decepció en un tres i no res. El d'Ulldecona ha fet mans. Així ho ha interpretat l'àrbitre, que ha invalidat l'acció. Hauria servit per trencar amb el 0-0 entre els dos equips que menys veuen porteria de tota la categoria i que s'han esforçat de valent a demostrar-ho. Potser per arribades, els de casa han merescut una mica més. A Nauhel Bustos, per exemple, també se li ha anul·lat un gol als nou minuts per fora de joc. O també, Arnau i el mateix davanter argentí, han gaudit de dues rematades franques al segon pal que, o bé han sortit per damunt del travesser, o bé han acabat a les mans del porter.

Però no hi ha hagut manera. Tampoc és que el Saragossa hagi fet massa mèrits per atrapar el descans amb avantatge. Ni de bon tros. Ha pressionat prou bé la sortida de la pilota i s'ha mostrat agressiu, però en atac no ha fet gairebé res tret d'un cop de cap d'Álvaro que ha fregat el pal i no ha entrat de miracle. Una oportunitat clara, però al cap i a la fi, només una en 45 minuts.

Ha repetit esquema i onze Míchel, que sembla haver trobat el seu equip de gala tenint el que té. Pressionant ben amunt tot intentant anul·lar la sortida de pilota del rival, ho ha aconseguit per moments. Però amb l'esfèrica als peus, li ha costat generar i només ha fet mal quan el Saragossa li ha deixat espais. Així, per exemple, ha aparegut una bona cursa d'Álex Baena al 19 però la seva centrada ha agafat a contrapeu un Bustos que s'ha passat de frenada. La tripleta de centrals ha mantingut a ratlla la davantera dels aragonesos, que han funcionat a batzegades. De meravella hauria sentat el gol d'Aleix. Ha acabat entrant, però González Francés l'ha invalidat, abans de marxat esbroncat pel públic al descans.

Més i millor ha sortit el Saragossa i per evitar un mal major Juanpe ha hagut d'activar els més de 5.000 espectadors de Montilivi amb un cop de cap que ha sortit llepant el travesser. Perquè abans, els de Juan Ignacio Martínez dominaven. Més intensos, més encertats, més resolutius. Molta pilota a la banda i centrades perilloses que no han trobat rematador. Per si de cas, Juanpe ha equilibrat la cosa i ben aviat Míchel ha mogut la banqueta fent entrar Cristhian Stuani per Bustos. L'uruguaià, només saltar a la gespa, ha hagut de refusar una pilota que es colava a la porteria. Un símptoma que el rival s'acostava cada cop més. Tant, que ha acabat marcant. Com no, perquè li costa un món al Girona mantenir el zero a la seva porteria. Massa facilitats en defensa ha trobat l'atac del Saragossa. Teva i meva i Vada, que dins de l'àrea, ha batut Juan Carlos amb un xut sec.

Ara, a córrer. Li han entrat les presses a Míchel, que ha canviat el dibuix passant a jugar amb un 4-3-3. Han entrat Darío Sarmiento i Ureña, dos extrems per desbordar per banda. Ha marxat un central, Bernardo, i també Borja García, força desaparegut i intranscendent. S'ha trencat el partit. El mig del camp ha desaparegut i les revolucions s'han disparat. El Saragossa ha volgut atruar el cronòmetre. Rampes, pèrdues de temps. La qüestió era esgarrapar segons com fos. No ho ha aconseguit. Ha passat de tot en uns últims minuts frenètics.

Ha aparegut Stuani. El de sempre. En una pilota dividida, Álex Baena ha fet la millor acció personal de tot el partit regirant-se i eliminant un rival abans de cedir-la per Sarmiento, que ha aixecat el cap i ha posat una centrada al cor de l'àrea. Allà ha aparegut Stuani per empatar, amb un bon cop de cap. Amb temps encara per davant, Montilivi ha cregut que la remuntada era possible però no hi ha hagut manera. L'àrbitre ha trencat el ritme quan ha expulsat Baena al descompte, per després rectificar la seva decisió i mostrar-li al 8 la targeta groga. S'han perdut uns quants minuts que, tot i això, després no s'han recuperat. Ha marxat ben emprenyat l'equip. També l'afició. Se salva un empat, això sí, però es continua en posicions de descens.

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo (Darío Sarmiento, min. 72), Juanpe, Jairo (Pablo Moreno, min. 82), Aleix Garcia, Álex Baena, Borja García (Ureña, min. 72), Samu Saiz i Nauhel Bustos (Stuani, min. 63)

SARAGOSSA: Cristian Álvarez, Fran Gámez, Lluís López, Jair, Chavarría, Petrovic, Francho, Adrián (Vada, min. 67; Borja Sainz, min. 87), Nano Mesa (James, min. 79), Bermejo (Zapater, min. 88) i Iván Azón (Álvaro Jiménez, min. 67)

GOLS: 0-1, Vada (min. 70); 1-1, Stuani (min. 86)

ÀRBITRE: Raúl Martín González Francés (Comitè de Las Palmas). Ha amonestat Álex Baena (Girona); Lluís López, Fran Gámez (Saragossa).

VAR: Víctor Areces Franco (Comitè d'Astúries)

ESTADI: Montilivi, 5.162 espectadors