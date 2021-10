LaLliga s’ha tornat a pronunciar i hi ha una nova tongada d’horaris a la Segona Divisió. El Girona jugarà al Reale Arena, estadi on hi disputa els seus partits el filial de la Reial Societat, el proper dilluns 22 de novembre a partir de les set de la tarda. De nou, fora del cap de setmana, com s’hi està començant acostumar l’equip que entrena Míchel Sánchez. Fins ara, els gironins han jugat dos cops en dilluns, un en dijous i fins i tot un divendres. Això es repetirà en les properes setmanes, tenint en compte els horaris que ja hi ha establerts. El dijous de la setmana vinent, Girona-Alcorcón. I el dilluns 8, a Tenerife.