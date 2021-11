L’absència per sanció d’Stuani i Samu Sáiz per jugar dilluns a Tenerife va fer que Míchel cités Dawda Camara per viatjar a les Canàries. No era la primera vegada que el davanter banyolí entrava en una convocatòria del primer equip però sí que les baixes dels dos atacants feien altament probable que Dawda tingués l’oportunitat d’estrenar-se. Així va ser. Quan a pocs minuts pel final del partit, ja amb 2-1 al marcador, Míchel el va cridar perquè es tragués la roba d’escalfament i entrés al terreny de joc, els nervis van anar augmentant a la mateixa velocitat que els missatges de whatsapp a cals Camara a Banyoles entre els germans i els pares. L’alegria de veure el petit de la família debutant al futbol professional era màxima. Poc hi va poder fer Dawda per evitar la derrota però malgrat el resultat, el banyolí no oblidarà mai el partit de Tenerife, un magnífic regal d’aniversari pels 19 anys que havia fet la setmana passada.

Dawda va arribar ahir a la tarda de Tenerife i a casa l’esperaven sa mare i les seves germanes per abraçar-s’hi i felicitar-lo. Amb 19 anys acabats de fer, els nervis van acompanyar Dawda durant tot el viatge i, a mesura que s’acostava l’hora del partit van anar creixent. «Ens vam fer una videotrucada amb ell i un amic des de l’estadi abans de començar. Així es va treure una mica els nervis del cim. Li vam dir que tot aniria bé», explica el seu germà, Sile.

El debut de Dawda amb el primer equip és el quart d’un jugador del planter aquesta temporada. Abans, Míchel havia donat l’alternativa a Óscar Ureña, Gabri Martínez i Ricard Artero. Els problemes per ajustar-se al límit salarial van fer que a l’estiu el Girona perdés homes titularíssims com Yoel Bárcenas, Mamadou Sylla, Gerard Gumbau o Monchu Rodríguez i arribessin pocs recanvis. La idea era clara: apostar pel planter a l’espera que al mercat d’hivern, la lliga donés una mica més de marge per reforçar-se. Dit i fet. De seguida, a la pretemporada, Míchel es va enamorar de l’atreviment i capacitat de desbordar d’Ureña. El figuerenc, ara lesionat, treballa en dinàmica absoluta del primer equip amb el qual ha disputat ja nou partits, quatre dels quals com a titular.

També va irrompre amb força a principi de la temporada, Gabri Martínez. L’extrem maresmenc va ser titular fins i tot a Ponferrada però arran del retorn de Pablo Moreno i el fitxatge de Borja García, va perdre protagonisme i va tornar al filial. Dilluns a Tenerife va tornar a tenir minuts amb el primer equip, aquest cop com a lateral clarament ofensiu a la recerca de l’empat. El penúltim d’estrenar-se amb els grans va ser Artero. El migcampista de la Bisbal d’Empordà va tenir vint minuts dijous passat en el triomf contra l’Alcorcón a l’estadi. Artero, juntament amb Àlex Sala, Arnau Ortiz i Jonatan Morilla -que encara no han debutat- va ser a la banqueta dilluns a l’Heliodoro Rodríguez López.