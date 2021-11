No és a tocar de Montilivi. Tampoc a Girona ciutat. Tanmateix, amb quart d’hora mal comptat de cotxe, els jugadors i tècnics del Girona es planten cada dia al PGA Catalunya per entrenar-se als camps de la Vinya. Unes instal·lacions de les quals tots els entrenadors que hi han treballat en parlen meravelles i asseguren que són de «primer nivell». Això sí, no són propietat del Girona. El club les té llogades des de l’estiu del 2017, quan, llavors a Primera Divisió, va signar un contracte amb el PGA per quatre anys que s’acaba aquest gener. Amb l’equip a Primera la intenció era construir una Ciutat Esportiva pròpia i convertir-la en el centre d’entrenaments i operacions de l’equip. De fet, aquest va ser un dels missatges més clars que va deixar anar Marcelo Claure, un dels màxims accionistes de l’entitat, quan va aterrar l’agost del 2020. Tanmateix, la situació esportiva dibuixa un escenari ben diferent, amb l’equip a Segona A, i uns ingressos molt diferents dels que hi hauria a la màxima categoria. Sense ciutat esportiva pròpia i amb el contracte a punt d’exhaurir-se, el Girona, evidentment, no es quedarà sense lloc per entrenar. El club està parlant amb els propietaris del PGA Catalunya per allargar el vincle més enllà d’aquest gener i prorrogar-lo per alguns anys més. Les converses van per bon camí i ben aviat haurien d’arribar a bon port.

Les instal·lacions de la Vinya ocupen una superfície de 20.000 metres quadrats a dins del PGA i compten amb dos camps d’entrenament - un de 110x72 m., de gespa híbrida, i un altre de 160x72m. de gespa natural. La primera plantilla del Girona hi treballa exclusivament des del 2018. En la primera temporada a Primera, el Girona s’entrenava al complex esportiu que el club té, també llogat, a Riudarenes. A partir del 2018, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí, Francisco Rodríguez i ara Míchel Sánchez han fet els entrenaments a La Vinya. No només la part més esportiva sinó que també tots els entrenadors, i també els responsables de l’àrea esportiva amb Quique Cárcel al davant, tenen a La Vinya oficines i despatxos per treballar.

El complex esportiu compta, a més a més, amb dos espais més, un amb vestidors i oficines, una àrea per a fisioterapeutes i metges, a més a més d’un gimnàs. En aquest sentit, l’acord actual amb el PGA Catalunya també inclou l’ús d’un menjador perquè els futbolistes i tècnics hi puguin quedar-se a dinar. El centre esportiu també ha acollit diversos partits amistosos de l’equip aquests darrers anys. Sense més lluny, aquesta pretemporada, el Girona hi va rebre els filials del Barça i de l’Espanyol.

D’aquesta manera, un cop el Girona tanqui l’acord per quedar-se a La Vinya es traurà un problema gros, i urgent, de sobre. A partir d’aquí, caldrà veure si el club rescata del fons de l’armari la proposta de construir una ciutat esportiva pròpia. Tot i això, amb el lloguer de la Vinya, el Girona s’estalvia voltar per arreu de les comarques per entrenar com feia no fa tants anys, quan anava de Riudarenes a Jafre o del Collell a Bonmatí passant per Palafrugell per poder treballar en un camp de gespa natural.