Del tedi, al patiment. De tenir-ho tot sota control, a demanar l'hora. El Girona és capaç de tot, però ha après a patir i des de fa unes setmanes ha decidit que val més la pena col·leccionar bons resultats que no pas anar deixant-se punts pel camí. Tot i les baixes, ha tornat a guanyar, allargant la bona inèrcia, per posar-se a només tres punts de la promoció d'ascens. Un gol del porter Ayesa en pròpia porteria i un cop de cap de Bernardo a la sortida d'un córner semblava que deixaven el partit vist per sentència, però l'aparició del VAR, decretant com a penal una jugada més que dubtosa, ha posat la Reial Societat B dins del partit i l'ha fet empènyer fins al darrer sospir. L'1-2 no s'ha mogut i els punts cauen al bàndol dels de Míchel, que continuen escalant posicions.

La pífia d'Ayesa ha sigut un regal i alhora una benedicció. Ha anestesiat encara més un partit que s'havia presentat amb un ritme baix i això li ha anat de meravella al Girona, que s'ha passat l'estona movent la pilota cap amunt i cap avall, sense patir però també sense fer mal. Fins el 0-1, un xut de Cristhian Stuani al travesser en una acció invalidada i gràcies. Sense arribades, només possessions a banda i banda. Massa respecte d'uns i altres, contemplatius, a l'expectativa. Per això, el gol s'ha convertit en la millor notícia pels de Míchel. Gairebé sense voler-ho, s'han vist per davant en el marcador. En un servei des de la cantonada, Aleix ha posat la pilota al cor de la petita i allà s'ha topat amb la mala resposta del porter. Amb temps i marge de maniobra per agafar-la, l'ha intentat rebutjar amb els punys amb tan mala fortuna que l'ha acabat enviant a dins de la seva pròpia porteria.

A partir d'aquí, el no-res. Control absolut pel Girona, que sortia amb facilitat des del darrere, però al que li ha faltat una o dues marxes més en atac per intentar ampliar l'avantatge. No massa més ha fet el seu rival, primer estabornit pel 0-1, però després incapaç de generar perill. L'acció més clara fins al descans, un xut des de casa de Roberto Lópéz. Ben dirigit, però una mica massa fort.

Les emocions, pel final. Ha sigut a mesura que ha anat avançant el cronòmetre que un i altre equip s'han tret la son de les orelles. El 0-1 li servia al Girona, que tot i això ha decidit que el millor, per no patir, era sentenciar. I ha trobat el segon de nou en un servei des de la cantonada. Aquest cop no ha necessitat l'ajuda del porter, sinó que Bernardo, amb un cop de cap, ha enviat la pilota a la xarxa. Això, just abans que Nahuel Bustos fallés un gol cantat. Però semblava no importar. El que passa, és que a l'equip sembla que li agradin les emocions fortes i com va passar a Anduva o Fuenlabrada, el tram final ha sigut emocionant i el VAR hi ha tingut molt a dir.

Aleix ha fet caure Lobete dins de l'àrea. Ha intentat treure la cama a temps, sense cap ànim d'enderrocar el seu rival. En un primer moment l'àrbitre així ho ha entès, però després de consultar el videoarbitratge se n'ha desdit i ha assenyalat penal. Roberto López ha transformat la pena màxima al 83 i ha començat un nou partit. Patiment, nervis i emocions a flor de pell, amb arribades a l'àrea de Juan Carlos, però sense cap oportunitat clamorosa. S'ha sabut patir, s'ha aguantat el resultat, i els tres punts volen cap a casa. La nota negativa, la possible lesió de Juncà i la cinquena groga que ha vist Juanpe, que no podrà jugar contra l'Eibar.

R. SOCIETAT B 1 - 2 GIRONA

R. Societat B: Ayesa, Blasco (Garrido, min. 46), Rodríguez (Alkain min. 86), Arambarri, Martin, Djouahra (Karrikaburu, min. 86), Olasagasti, Sangalli, Roberto López (Pokorny, min. 86), Lobete i Martón.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Juncà (Calavera, min. 89), Kébé, Aleix Garcia, Samu Sáiz, Baena (Artero, min. 89) i Stuani (Pablo Moreno, min. 89).

Gols: 0-1, Ayesa, en pròpia porteria (min. 19); 0-2, Bernardo (min. 75); 1-2, Roberto López, de penal (min. 83).

Àrbitre: Hernández Maeso (comitè extremeny). Ha amonestat Olasagasti (R. Societat B); Álex Baena, Santi Bueno, Aleix Garcia, Juanpe (Girona).

Estadi: Reale Arena.