Per sort, ha sigut menys greu del que s’esperava. Nahuel Bustos pateix una petita ruptura al bessó i, a part de la Copa del Rei, només s’hauria de perdre el partit de dilluns vinent contra el Leganés a Montilivi (21 h). L’equip s’enfronta aquest vespre al Calvo Sotelo de Puertollano, de la Segona RFEF, en la primera eliminatòria de la Copa amb un munt de baixes. Míchel Sánchez només ha pogut donar descans a tres futbolistes de la plantilla. Es tracta de Cristhian Stuani, Bernardo Espinosa, que ho ha jugat tot i és el jugador amb més minuts per darrere de Juan Carlos, i Jairo Izquierdo, que va fer un esforç important en l’últim partit davant l’Eibar. El tècnic ha convocat un total de 18 futbolistes per a la Copa, set dels quals són del filial -inclòs Arnau Martínez, que encara no té fitxa del primer equip malgrat formar-ne part.

L’últim a afegir-se en la llista de lesionats ha sigut Bustos, que ahir va sotmetre’s a les proves mèdiques arran dels problemes musculars que va patir dilluns passat a Ipurua, d’on va marxar sense poder quasi ni caminar. Després de conèixer els resultats, l’abast de la lesió és menys greu del que s’esperava. Bustos pateix una petita ruptura al bessó i, tot i que no es descarta al 100% dilluns vinent contra el Leganés, el Girona compta amb poder recuperar-lo el dissabte de la setmana que ve davant l’Eivissa. En la línia d’aconseguir la millora de l’equip per fer situar-se a la part alta de la classificació, Míchel ho agrairà perquè confia que l’argentí segueixi en línia ascendent després del gol que va marcar davant l’Eibar (4-2). Valery, Ureña i Pablo Moreno Deixant els lesionats de llarga durada Ramon Terrats, Borja García i Darío Sarmiento a banda, el Girona podria respirar una mica més de cara al partit de dissabte de la setmana que ve davant l’Eivissa. I és que Míchel va avançar ahir que és molt probable que també torni a tenir disponibles Valery Fernández i Óscar Ureña. Tots dos arriben justos pel pròxim duel de dilluns vinent contra el Leganés a Montilivi, però la seva recuperació avança favorablement per reaparèixer a finals d’aquella mateixa setmana. També s’està al cas de com evoluciona Pablo Moreno. Amb l’andalús segurament s’haurà d’esperar una mica més, tot i que podria estar a punt per l’últim partit de l’any contra el Burgos. El Girona afronta un mes exigent i serà bo recuperar efectius.