Ha sortit el pla de partit perfecte. I això que la Copa del Rei no arribava en el millor moment. El Girona ha guanyat plàcidament aquest vespre el Calvo Sotelo de Puertollano, en descens a la Segona RFEF, a El Cerrú (1-5) per passar a la segona eliminatòria del torneig. La participació del filial ha estat més que destacada per clavar una maneta al conjunt local amb els gols de Samu Saiz de penal, Eric Monjonell, Ricard Artero, Dawda Camara i Aleix Garcia.

Condicionat per les baixes i l'obligació d'haver de tenir sempre set jugadors del primer equip, Míchel ha arriscat al màxim amb quatre del filial en l'onze titular. Dawda, Artero, Álex Sala i Monjonell han sortit d'inici el dia del debut oficial d'Adrián Ortolá a la porteria del Girona. Prenent-se el partit com una prova més, el Girona ha mantingut la idea de tenir la possessió i iniciar les jugades des del darrere. Aquest cop, però, amb defensa de quatre. El Calvo Sotelo ha començant pressionat ben amunt i arreplegant-se al darrere. Ortolá ha salvat un cacau des de fora l'àrea de Juanfri (min. 6), tot i que la qualitat dels gironins era evident i sabien que podien fer mal als locals en qualsevol moment. Una falta perillosa centrada per Samu ha sortit llepant el pal (min. 13). Poc després, el madrileny ha avançat els de Míchel transformant un penal de Dani Martín sobre Dawda (min. 18). Pràcticament ni ho ha celebrat. Tot al contrari que Abraham, que cinc minuts més tard ha marcat el gol de l'empat provocant que la igualtat en el marcador es traslladés al terreny de joc. Ha pogut desfer-la Monjonell (min. 33), rematant de cap un córner que ha sorgit arran d'un xut de Dawda. La segona part no podria haver arrencat millor. Artero ha deixat sense resposta el porter Simón, arribant des de la segona línia per engaltar una centrada de Calavera i posar l'1-3 (min. 49). Encara més grossa l'ha fet Dawda, amb un golarro després de fer una vaselina a Simón (min. 60). Abans, Ortolá havia rebutjat un tret d'Abraham. Encara que la superioritat del Girona era clara. Amb l'eliminatòria pràcticament sentenciada, Míchel ha aprofitat per fer canvis i repartir els minuts. Aleix Garcia ha acabat de rematar el Calvo Sotelo posant la maneta (min. 67) en una contraatac. FITXA TÈCNICA Calvo Sotelo: Simón, Dani Martín (Diego, min. 64), Iván Limón (Loro, min. 73), Hinojosa, Abraham, Valdivia (Osama, min. 64), Lucas, Juanfri, Gonzalo (Javi, min. 64), Giuliano i Ribalta (Mario Espinar, min. 73). Girona: Ortolá, Calavera, Monjonell, Juanpe, Juncà, Kébé, Pol Lozano (Sulei, min. 62), Sala (Aleix Garcia, min. 62), Samu Saiz (Baena, min. 62), Artero i Dawda (Santi Bueno, min. 70). Gols: 0-1, min. 18: Samu Saiz; 1-1 min. 23: Abraham; 1-2, min. 33: Monjonell; 1-3, min. 49: Artero; 1-4, min. 60: Dawda; 1-5, min. 67: Aleix Garcia. Àrbitre: Milla Alvéndiz (comitè andalús). Ha amonestat Diego, Lucas (Calvo Sotelo); Dawda, Pol Lozano, Santi Bueno (Girona). Estadi: El Cerrú.