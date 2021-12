L’Espai La Pineda de Sant Gregori va obrir ahir les seves portes per la presentació del llibre «Cent catorze. Noranta anys de gironins a Primera divisió». Un relat escrit pel periodista Josep «Papi» Guardiola i Jordi Agustí on es recullen les històries i les estadístiques del jugadors gironins que van poder jugar a l’elit del futbol estatal. Així com també dels entrenadors que van dirigir algun encontre a la màxima categoria i dels àrbitres que en van xiular algun.

Tant se val si és un partit com el de Pitu Comadevall amb el Barça; com si en són 504 com els de Miquel Soler... Tot gironí que hagués trepitjat un terreny de joc per disputar-hi un partit de Primera Divisió tenia cabuda al llibre «Cent catorze. Noranta anys de gironins a Primera divisió». Un extens relat on es mostren dades, estadístiques i alguna anècdota de tots ells. Escrit a quatre mans pel periodista Josep Guardiola i Jordi Agustí, el llibre neix dels «capitulets que anava escrivint dels jugadors gironins i de l’acumulació de dades d’en Jordi», comentava Guardiola, tot expressant que la idea sorgeix «en ple confinament». A més dels futbolistes, els cinc entrenadors i tres àrbitres amb importància al màxim nivell hi tenen el seu bri de protagonisme. L’acte va comptar amb la presència de celebritats del futbol gironí com l’esmentat Pitu o Delfí Geli, l’ara president del Girona; així com també la dona de Domènec Balmanya, entrenador amb més partits a l’elit, i la de Quico Armengol. També s’hi van deixar veure l’exjugador del Girona Pere Pla o Benjamí Colomer. Tot aquell que vulgui el llibre el podrà comprar a la Llibreria 22 (Girona), El Drac (Olot), Edison (Figueres), l'Altell (Banyoles) i Vitel·la (Palafrugell).