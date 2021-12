El Girona jugarà dissabte per primera vegada a Eivissa en aquesta etapa moderna al futbol professional. No serà, però, el primer cop que el conjunt blanc-i-vermell disputi un partit a l’illa, perquè ja ho ha fet una dotzena de cops -gairebé sempre amb resultats negatius- a Tercera i Segona B contra els clubs predecessors (SD Eivissa) de l’actual UD Eivissa. La darrera vegada que el Girona va jugar a Can Misses va ser la temporada 2007-08 a Segona B i hi va perdre per 1-0 poques setmanes abans de celebrar l’ascens a Segona A. De les cendres d’aquell SD Eivissa que va desaparèixer el 2008 endeutat fins a dalt de tot, en va renéixer l’actual UD Eivissa després que l’empresari Amadeo Salvo pagués els 60.000 euros de deute a l’AFE i comencés un projecte que l’ha dut en sis anys al futbol professional. Ara, sota la batuta de l’expresident del València, el club intenta fer-se un nom a la Lliga.

El Girona doncs estrenarà rival a La Lliga demà passat. El nou Eivissa, que no vesteix de vermell com l’històric sinó de blau cel, serà el 68è rival des que els gironins van tornar al futbol professional el 2008. Aquesta temporada, al Girona li proven els nous rivals que han aterrat a la categoria per primera vegada. Els gironins ja van guanyar l’Amorebieta a Montilivi en la jornada inaugural (2-0) i també es van endur els tres punts del Real Arena contra la Reial Societat B (1-2). L’Eivissa no serà el darrer nouvingut per al Girona, que la setmana que ve tastarà com se les gasta el Burgos CF a Montilivi (21:00). La temporada passada, el conjunt gironí va fer el ple contra l’única cara nova de la categoria, la UD Logronyès, a qui va guanyar a Montilivi (2-0) i al Nuevo Las Gaunas (1-4)

Can Misses ha patit una rentada de cara espectacular amb l’ascens de categoria. L’estadi, inaugurat el 1991, ha passat de tenir una capacitat de 4.500 espectadors a una de 6.200 seients. A més a més, el club ha substituït la superfície artificial de darrera generació que tenia per gespa natural. La de dissabte serà la tercera vegada que el Girona jugui a Can Misses. La primera va ser la temporada 1992-93, a Segona B i els gironins hi van empatar 1-1, amb un gol d’Estela.

Abans d’estrenar Can Misses, el Girona havia visitat una desena de vegades l’antic Estadi Municipal del Carrer Canàries, on li costava Déu i ajuda trobar-hi salut. De fet, en deu visites tan sols hi va esgarrapar una victòria i un empat i només va ser capaç de marcar-hi dos gols (un va ser un autogol local). Això fa que en els 12 partits disputats pel Girona, tant a l’antic camp com a Can Misses, el bagatge sigui d’una victòria, tres empats i vuit derrotes, amb tres gols a favor i onze en contra.

La progressió de la UD Eivissa des que el 2015 Salvo en va comprar els drets pagant 60.000 euros ha estat meteòrica. Després de dos anys a la territorial balear, el 2017 va ascendir a Tercera. Només un any després es va quedar, pagant 482.000 euros, la plaça a Segona B del Lorca CF descendit administrativament a Tercera. Després de tres temporades a Segona B, l’Eivissa va assolir l’èxit més gros del futbol de l’illa amb l’ascens a la categoria de plata. Després d’eliminar per penals el Madrid Castella, els eivissencs van superar l’UCAM Múrcia (1-0) i van celebrar l’ascens.