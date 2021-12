El Girona ha tornat aquest migdia a la feina després de l'aturada per les vacances de Nadal. Els futbolistes blanc-i-vermells han treballat individualment i en grups reduïts a la Vinya després de sotmetre's a test PCR i d'antígens, el resultat dels quals no es coneixerà fins demà. Mentrestant, la plantilla ja prepara l'exigent sortida de diumenge al camp de l'Osca on Míchel podria recuperar Juncà, Pablo Moreno i Borja García. El madrileny ha treballat ja amb normalitat, de la mateixa manera que Pablo Moreno. Per la seva banda, Stuani, Bueno i Calavera, amb permís del club, gaudeixen d'uns dies més de permís i no han treballat avui.

Per la seva banda, l'Osca ha anunciat que el defensa Andriu Ratiu i el migcampista Christian Salvador són positius per Covid i per tant hauran de fer quarantena i es perdran el partit contra el Girona.