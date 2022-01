Míchel rep el Rayo Vallecano amb Juan Carlos a la porteria; Bernardo, Juanpe i Santi Bueno com a centrals; Juncà i Arnau de carrilers; per davant d'ells al mig del camp hi haurà Kébé, Pol Lozano i Borja Garcia; i l'atac el liderarà Nahuel Bustos amb Ricard Artero.

Per l'altra banda, l'equip madrileny jugarà amb Luca Zidane, Mario Suárez, Catena, Santi Comesaña, isi, Bebé, Sergi Guardiola, Balliu, Pathé Ciss, Óscar i Fran Garcia.