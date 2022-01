Ja sol passar, això de veure el Girona com cau eliminat a la Copa del Rei. És inevitable, més tard o més d’hora, que l’equip s’acomiadi d’aquesta competició. El que és molt més estrany és que Cristhian Stuani falli un penal. L’uruguaià, tot un especialista en la matèria, és gairebé infal·lible cada cop que planta la pilota en el punt fatídic. Però també és humà i, de tant en tant, l’encert o la sort no l’acompanya. El cas és que ahir, contra el Rayo a l’estadi, va sortir creu. 811 després de l’última vegada i per segon cop des que vesteix la samarreta del Girona. Luca Zidane li va endevinar les intencions i es va llançar a la seva dreta, endevinant la trajectòria per evitar el que hauria sigut l’empat.

Des del 27 d’octubre del 2019 que Stuani no errava un xut des dels onze metres. L’última vegada havia sigut en un partit de Lliga, contra l’Alcorcón (0-0), i també a l’estadi. Idèntica porteria. Aquella vegada, va xutar al travesser en el temps de descompte d’un partit que acabaria amb empat. Des de llavors, havia transformat 15 dels 15 penals consecutius que havia xutat. L’errada, a la setzena. Des del 2017, quan va fitxar pel Girona, l’uruguaià ha marcat 27 dels 29 penals que ha executat.