L’eliminació a la Copa del Rei de la setmana passada contra el Rayo Vallecano (1-2) va saber greu sobretot perquè es presentava com una oportunitat única de fer història a la competició. El disgust va costar poc de pair perquè el Girona té un altre repte molt més ambiciós, i complicat alhora, com és el d’intentar arribar a la màxima categoria. La Lliga torna avui a Montilivi amb un partit contra el Lugo que de dijous al vespre es va complicar d’allò més. L’anunci de l’absència d’Stuani, positiu per Covid, deixa Míchel sense un referent ofensiu de garanties en punta d’atac. El tècnic dubta si situar un davanter més mòbil com Bustos o Pablo Moreno o bé jugar sense, com ja va fer al camp de l’Osca, amb Samu Sáiz i Baena com a homes més avançats. El tècnic recupera Aleix Garcia i Terrats, a més a més de Baena, i inclourà Gabri per disposar d’un element ofensiu més.

Jugui qui jugui, el partit d’avui és d’allò més transcendental per a la cursa del Girona per atrapar el vagó d’equips que lluiten per l’ascens directe. Sobretot tenint en compte que demà hi ha un duel directe entre l’Almeria i l’Eibar. En aquest sentit, el tècnic només vol centrar-se en com superar un Lugo que ve de batre el líder Almeria i que suma vuit jornades consecutives sense perdre (tres victòries i cinc empats). En aquest sentit, la dinàmica gallega xocarà amb la dels gironins que, tot i l’eliminació a la Copa, passen per un moment ben dolç a la Lliga. I més com a locals, que han aconseguit fer de Montilivi un autèntic fortí amb cinc victòries consecutives: Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0), Leganés (3-0), Burgos (3-1) i Fuenlabrada (2-1). Cinc triomfs que han estat guarnits amb un joc majestuós i alegre que ha meravellat els aficionats blanc-i-vermells. La importància del partit ha fet que Míchel fes ahir una crida als seguidors per acompanyar l’equip en aquesta remuntada cap als llocs de privilegi.

Partint de la base que Stuani és insubstituïble, Míchel ha tingut un parell de dies per rumiar quina pot ser la millor alternativa. Cap jugador de la plantilla li donarà la rematada, el joc aeri i el poder d’intimidació. Bustos i Moreno són de característiques molt diferents i, de moment, el club encara no ha trobat el davanter que cerca en aquest mercat d’hivern. Per tant, el tècnic haurà d’analitzar si, per fer mal al Lugo, és millor jugar amb un davanter menys estàtic com Bustos o Moreno, o bé fer-ho amb dos mitjapuntes com Samu Sáiz i Baena o Borja García.

Pel que fa a la resta de l’equip titular, sembla clar que Aleix Garcia tornarà a l’onze al costat de Pol Lozano. Caldrà veure si l’altre interior és per a Baena, ja recuperat, o bé, si l’andalús juga més avançat, per a Kébé. Al darrere, són faves comptades. Amb Valery i Jairo Izquierdo lesionats, els carrils seran per a Arnau i Juncà mentre que a l’eix, formarà la tripleta de centrals habitual. A la banqueta, hi haurà una de les grans novetats del dia: Terrats. El barceloní entra a la convocatòria tres mesos després de ser operat d’una fissura a la tíbia. En aquest sentit, Míchel completarà la llista final amb algun jugador del filial. Monjonell i Gabri Martínez són els escollits a més a més de Ricard Artero, que ja està en dinàmica del primer equip. Precisament Gabri està disponible tot i haver estat expulsat contra el Rayo perquè la sanció de dos partits que li ha caigut l’haurà de complir a la Copa la temporada vinent.