Pablo Machín ha posat punt final aquesta setmana a la seva aventura a l’Al Raed de l’Aràbia Saudita. El tècnic sorià ha estat destituït per culpa d’una mala ratxa de resultats que ha acabat amb la paciència de la directiva del conjunt àrab. Machín, d’aquesta manera, suma la cinquena destitució consecutiva des que va deixar Montilivi l’estiu del 2017. Aleshores volava cap al Sevilla després d’haver pujat el Girona a Primera i haver-lo mantingut en la temporada de l’estrena a la màxima categoria amb paper més que notable. Des de llavors però, tot han estat carabasses per al de Gómara, que ha estat fulminat a Sevilla, l’Espanyol, l’Alabès, l’Al-Ain i ara l’Al-Raed.

Machín va arribar a l’Al-Raed el mes de juny passat per viure-hi la segona etapa a la lliga saudita. La temporada anterior, el sorià havia arribat a l’Al-Ain amb el difícil objeciut de salvar l’equip. No ho va aconseguir i amb el club ja descendit ,va ser destituït a manca de dues jornades per acabar el curs. Enguany, dues derrotes consecutives, tres en els últims cinc partits, i l’eliminació a la Copa han fet allunyar l’Al-Raed dels llocs capdavanters i ha acabat condemnant Machín a la cinquena destitució de la seva carrera.

Des que va deixar el Girona per fitxar pel Sevilla, doncs, les coses no li han anat gaire bé. A Sevilla, malgrat un començament dubitatiu, va aconseguir redreçar el rumb i deixar-lo cinquè, a un punt de la Champions League, quan va ser destituït a la 27a jornada. L’eliminació a l’Europa League, en l’afegit, contra l’Slavia de Praga va ser-ne el detonant. Com a entrenador del Sevilla, Machín va dirigir 50 partits amb un balanç de 26 victòries, 9 empats i 15 derrotes. La temporada següent (2019-20), Machín va ser reclamat per l’Espanyol com a solució al mal inici de Lliga que havia fet l’equip amb David Gallego. Machín va aterrar, amb el seu equip habitual Jordi Guerrero i Jordi Balcells, a la vuitena jornada, amb la promesa que tindria reforços al mercat d’hivern. El sorià va classificar l’equip pels setzens de final de l’Europa League i la segona ronda de Copa però a la Lliga, el balanç va ser pobríssim: 1 triomf, dos empats i 7 derrotes en 8 partits. Els fitxatges van arribar i no pas pocs (De Tomás, Cabrera i Embarba) però ho van fer a finals de desembre, ben bé després que Machín fos destituït.

La següent oportunitat de Machín a Primera Divisió l’hi va donar l’Alabès la temporada passada. A Vitòria, sense Guerrero, va poder planificar la temporada des del principi perquè no hi arribava com a substitut. La irregularitat va marcar la trajectòria del conjunt basc amb Machín, que fins i tot va ser capaç de guanyar el Reial Madrid a l'Alfredo Di Stéfano (1-2). Tot i tenir l’equip fora dels llocs de descens (16è), amb un punt d’avantatge, la directiva el va destituir després d’un 3-1 a Cadis. El bagatge a la Lliga del tècnic sorià a Vitòria va ser de 4 victòries, 6 empats i 8 derrotes en 18 partits. Amb els dos triomfs a la Copa, el balanç millora amb 6 triomfs, 6 empats i 8 derrotes en 20 partits.

Ben poc va trigar Machín a trobar feina després de l’experiència a Vitòria. Si el 12 de gener era destituït, el primer de febrer començava, ja sense Balcells, una exòtica aventura al capdavant de l’Al-Ain de l’Aràbia Saudita. L’equip buscava una salvació miraculosa que no va aconseguir el tècnic. Els números a l’Al-Ain va ser 2 triomfs, 4 empats i 8 derrotes en 14 partits. Amb l’equip descendit matemàticament a segona divisió, va ser liquidat a mitjans de maig, a dues jornades pel final. Un mes després, Machín anunciava el seu fitxatge per l’Al-Raed, un altre equip, més potent això sí, de la lliga saudita. Amb la temporada començada, el sorià va estar a punt d’acceptar una oferta de l’Elx per tornar a entrenar a Primera però la negativa de poder-hi anar amb el seu cos tècnic de sis persones va fer que l’operació no reeixís. Aquesta setmana, després de 19 partits (7 victòries, 3 empats i 9 derrotes), ha estat destituït. Lluny de l’estabilitat que va tenir a Girona, on va completar quatre temporades senceres i mitja a un altíssim nivell, la carrera de Machín a les banquetes no ha tingut la continuïtat que hauria desitjat.