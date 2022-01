El Girona té 18 partits de Lliga per endavant amb l’objectiu ben clar d’acabar la temporada tan amunt com sigui possible. De moment, l’equip s’ha instal·lat en posicions de play-off des de Nadal i, els més optimistes, confien arribar, fins i tot, a lluitar per l’ascens directe. Per aconseguir-ho però, l’equip s’ha de reforçar. Míchel ho sap i Quique Cárcel també i per això el club treballa per a millorar la plantilla aquest mercat d’hivern. De moment, el primer d’arribar ha estat Iván Martín. L’extrem murcià, nascut a Bilbao, arriba cedit pel Vila-real fins al 30 de juny -sense opció de compra- després d’haver jugat la primera part de la temporada a Primera amb l’Alabès. Amb Iván Martín, un extrem de molta qualitat i desequilibrant, el Girona reforça encara més la línia de tres quarts, una parcel·la força poblada ja amb Samu Saiz, Baena o Borja García. Martín va demostrar la seva qualitat la temporada passada amb el Mirandés on va ser un dels més destacats (4 gols i 6 assistències en 33 partits). Enguany, ha provat sort a Primera amb l’Alabès, però no ha gaudit de continuïtat i l’oportunitat de jugar al Girona l’ha fet decidir a tornar a Segona. El nou jugador blanc-i-vermell va passar ahir la revisió mèdica i, en principi, hauria d’estar disponible per jugar demà al camp de l’Amorebieta.

A punt de fer 23 anys, Iván Martín és una altra de les perles del planter del Vila-real. Captat de ben petit del Torre Pacheco murcià, Martín va passar per totes les categories inferiors del club groguet fins a arribar a debutar amb el primer equip en un partit de Copa el 2019. Un dels tècnics que més bé coneix Martín és Javi Calleja. A les seves ordres fins fa quatre dies a l’Alabès, Calleja també va dirigir-lo al juvenil del Vila-real i fins i tot el va pujar a entrenar amb el primer equip. «Pot encaixar perfectament al Girona perquè és molt de l’estil de Míchel», assegura. Calleja subratlla una virtut important de Martín. «A la seva gran qualitat hi afegeix moltíssima capacitat de treball», diu. També en parla meravelles Pere Martí, entrenador de Martín al juvenil i al Vila-real C. «És un jugador espectacular. És molt diferencial quan rep i va cap a dins, on ofereix moltes solucions en forma d’última passada, associació o rematada». Martí considera que «per la manera de jugar del Girona, amb Aleix i Baena» l’extrem aportarà «molt». «El Girona té una manera de jugar molt semblant a la del Vila-real, amb la qual ha jugat ell des de petit», afegeix. El valencià és del parer que Martín donarà «aquesta miqueta que li falta al Girona per acabar d’aspirar a tornar a Primera. Martín va coincidir amb Baena al filial groguet la temporada 19-20, a Segona B. També va parlar d’Iván Martín el seu nou entrenador, Míchel. «Necessitem un jugador que ens ajudi i l’Iván ho farà. És el que necessitem. Té un ritme de joc boníssim, anada i tornada amb la pilota, continuïtat en la possessió, supera el rival en l’un contra un...», va dir hores abans del seu fitxatge. Un fitxatge més, si és "per millorar" l'equip Després de l’arribada d’Iván Martín, el mercat de fitxatges d’hivern continua obert per al Girona. El director esportiu Quique Cárcel està treballant diverses operacions que, si es formulen, és probable que no es tanquin fins dilluns a la mitjanit. «Pot ser que hi hagi alguna altra incorporació. Jo vull un fitxatge més», va dir ahir Míchel Sánchez a la roda de premsa prèvia al partit de demà davant l’Amorebieta. El tècnic, que primer demanava un davanter, un migcampista i un lateral, no va especificar quina posició li agradaria reforçar, però va remarcar que si ve un nou jugador ha de ser «per millorar» el que té actualment a la plantilla, «que ens faci diferents i puguem variar». «És difícil perquè trobo que està molt compensada i no penso que em falti res», va comentar. Anar recuperant jugadors i veure com aquests flueixen amb la seva idea, fa que Míchel estigui satisfet amb el que té. «Pot venir un jugador amb més gol, però confiem moltíssim amb Stuani. A més a més, Pablo fins ara no ha tingut la continuïtat de treball que li permet ser-hi però té molt talent i ens l’ha de donar», va dir sobre els atacants. L’entrenador del Girona va reconèixer que durant la finestra hivernal Jordi Calavera «va tenir l’opció de sortir». Si el defensa tarragoní, que acaba contracte el proper mes de juny, hagués trobat un nou destí, el club hagués centrat els esforços en fitxar un lateral de perfil defensiu. «Per anar cap a dalt, al carril dret tenim l’opció de Valery, Gabri i Arnau, que està a un nivell top. Calavera també és un jugador d’atac, més que no pas defensiu. Buscàvem un jugador que pogués complementar-nos. Com ue continua Calavera, no portarem ningú en aquesta posició», va explicar. També va referir-se al mig del camp, una zona que deixa de ser una prioritat amb el retorn de Ramon Terrats. «Ens pensàvem que estaria més temps de baixa. L’hem recuperat i ha entrat amb una capacitat i intensitat brutals. És un jugador que ens ajudarà molt», va assegurar. El Girona compta amb jugadors determinants com Samu Saiz, Borja García i Aleix Garcia, i Pol Lozano, Ibrahima Kébé o Ricard Artero, que estan oferint un gran rendiment. Míchel va obrir la porta a reforçar l’eix de la defensa: «Si ve un central, ha de ser igual o millor del que tenim».