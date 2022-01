Acabat d'aterrar a Girona i anunciat tot just ahir com el primer fitxatge d'hivern, Iván Martín -que lluirà el dorsal 12- ja ha estat inclòs a la convocatòria pel partit de demà al camp de l'Amorebieta. Míchel se l'enduu per cobrir la baixa del sancionat Samu Saiz. Al mateix temps, el Girona també recupera Stuani, després de superar la Covid, i Jairo, operat fa quinze dies. Per contra, Míchel perd un dels seus puntals, Aleix Garcia, per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta.