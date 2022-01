Jordi Calavera, que no comptava per a Míchel, deixa el Girona i acabarà la temporada a l'Sporting de Gijón, en qualitat de cedit. El defensa català, que no ha estat mai titular habitual a Montilivi, abandona el club gironí sense que el club li hagi trobat un substitut. Fins ara, la direcció esportiva encapçalada per Quique Cárcel ha incorporat Iván Martín, que ja es va estrenar en la derrota contra l'Amorebieta.

❗️ Girona i Sporting de Gijón acorden la cessió de Jordi Calavera



➡️ El defensa jugarà amb el club asturià el que resta de temporada.



Molta sort, Jordi!



+ INFO a https://t.co/VrP3zrCkyq#GironaFC pic.twitter.com/R3EcnA6Ym5 — Girona FC (@GironaFC) 31 de enero de 2022