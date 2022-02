Si fa dues setmanes el Girona es mostrava contrari, a través de les xarxes socials mitjançant els jugadors i en boca del seu president Delfí Geli, del paper del VAR després de perdre al camp de l’Amorebieta, ben segur que l’última designació arbitral no haurà agradat gens ni mica al club de Montilivi. Perquè la Federació va decidir ahir que Pulido Santana xiuli el partit de demà a Valladolid i que al VAR hi sigui Pérez Pallas; tots dos d’infaust record per als gironins.

El canari no duu bons records a l’equip Sobretot la passada temporada i en dues ocasions al camp del Rayo. A la Lliga, es va empassar dos penals a favor dels visitants: un per una trepitjada com una casa de pagès de Fran García a Arnau i un altre per unes mans d’Óscar Valentín que sí que va assenyalar en primera instància però després va rectificar mirant-se les imatges repetides. També a Vallecas, i ja en l’anada de la final de la promoció d’ascens, va deixar sense efecte un gol del tot legal de Bustos amb l’esquena que hauria pogut canviar el signe de l’eliminatòria. Aquest curs ja ha dirigit els gironins contra l’Almeria a Montilivi (1-2) i a Ponferrada (2-1).

L’escenari s’agreuja amb l’elecció de Pérez Pallas al VAR. El gallec va ser qui va instar a l’expulsió d’Stuani al play-off contra l’Elx (2019-20) i també s’hi va lluir el curs passat, entre altres, en la derrota contra el Mallorca (0-1).

Tot i els precedents que fan esgarrifar, Míchel Sánchez no vol perdre ni un segon a desgastar-se pensant en els àrbitres. L’entrenador del Girona no va voler donar importància a la polèmica designació i es va limitar a desitjar sort als col·legiats. «Espero el millor arbitratge possible des de la neutralitat i imparcialitat», va dir per després afegir unes paraules sobre el VAR. «Hi és per ajudar l’àrbitre, no pas per arbitrar el partit. Espero que així sigui».