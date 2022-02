Mehdi Nafti ha rentat la cara en pocs mesos a un Leganés que no carburava gens a principi de temporada. El tècnic tunisià ha aconseguit fer-lo reaccionar i, gràcies a l’actual bona ratxa de 10 de 12 punts, situar-lo a 6 punts del play-off. En aquest sentit, Nafti refusa parlar d’objectius concrets. «Que es generi entusiasme és lògic perquè estem en una bona ratxa, però no em preocupa. Jo només em centro en com superar el Girona», deia. Nafti assegurava que avui no sortirà a escpecular contra els gironins avui.