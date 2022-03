Cristhian Stuani no figura a la preselecció de l’Uruguai pels partits contra Xile i Perú del 24 i 29 de març. Això farà que el charrúa pugui jugar al camp de l’Almeria aquell cap de setmana. Els andalusos, per contra, no podran comptar amb el seu gran referent, Umar Sadiq. El davanter sí que ha estat citat per Nigèria per jugar dos partits classificatoris pel Mundial contra Ghana.

Si bé, Míchel podrà comptar amb Stuani, el tècnic en principi, té molts números de quedar-se sense Arnau i Baena, inclosos a la prellista de la selecció espanyola sub21.