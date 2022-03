Va posar el peu al segon pal per rematar una precisa centrada de Samu Saiz per fer l’empat i només tres minuts després, connectava amb la testa una assistència de Jairo. Dos gols en un vist i no vist, que li servien al Girona per capgirar el marcador a Las Palmas. Nahuel Bustos va marcar el seu primer doblet com a blanc-i-vermell, el que li va servir per millorar una mica els seus registres golejadors. El promig va a l’alça, però encara està una mica lluny dels grans artillers de la categoria.

L’argentí ha fet 7 gols i per atrapar-los ha necessitat 18 rematades. Això significa que Bustos marca cada 2,6 xuts. Perquè quedi clar si això és o no una bona estadística, només cal comparar-la amb la dels millors golejadors de la categoria. No té una mitjana massa diferent a la de Cristhian Stuani, un dels pitxitxis del campionat, però és cert que l’uruguaià és el futbolista que més xuta i, per tant, el promig és normal que també s’enlairi una mica. Són 16 gols i 37 remats els que ha fet el de Tala. Així doncs: 2,3. Són números interessants, tot i que n’hi ha de millors. Borja Bastón, davanter de l’Oviedo i un dels tres jugadors que més gols han fet aquesta temporada, és el més efectiu de tots. N’ha marcat 16 i n’ha fet prou amb 27 rematades. La mitjana és d’1,68. Si fa no fa, gairebé calcada a la d’Elady, del Tenerife: 1,7 perquè els seus 10 gols els ha aconseguit provant-ho un total de 27 vegades. Més exemples. Stoichkov, de l’Eibar, té un promig d’1,75 (16 gols i 28 remats). El de Rubén Castro, atacant del Cartagena, és d’1,8 amb 15 gols en 27 xuts. El segueix l’1,87 d’Enric Gallego, del Tenerife. O l’1,91 de Seoane, futbolista de l’Osca. Sadiq, un dels millors golejadors, perquè n’acumula 15, ha necessitat fins a 32 rematades i per això la mitja és de 2,1. Idèntica a la de Guruzeta, de l’Amorebieta. O similar al 2,2 de Carrillo (Lugo), Yuri de Souza (Ponferradina) i Juanma (Burgos). Aquí, Bustos ja s’hi apropa i bastant.