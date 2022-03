Álex Baena ha estat inclòs a la llista de convocats de la selecció espanyola sub21. El mitjapunta del Girona es perdrà, d'aquesta manera, el partit de la setmana que ve al camp de l'Almeria perquè haurà d'incorporar a les ordres de Luis de la Fuente per enfrontar-se a Lituània a Talavera de la Reina (dia 25) i a Eslovàquia (dia 29) de classificació per a l'Europeu. Cal recordar que tampoc seran a Almeria Arnau Martínez i Artero, convocats per la sub19.