Després del partit contra el Màlaga (1-0), Míchel comentava a la roda de premsa post partit que «no hem perdut cap jugador». Una dada important, tenint en compte com de car havia sortit el triomf a Almeria (0-1) on Santi Bueno, Ramon Terrats i Aleix Garcia van veure la cinquena targeta groga i Borja García va ser expulsat amb vermella directa. Després de perdre quatre jugadors per sanció en l’última jornada, el tècnic en recuperarà tres (Bueno, Terrats i Aleix Garcia) per jugar aquest diumenge a Saragossa (16 h). A Borja García encara li quedarà un partit i tornarà a estar disponible contra la Reial Societat B.