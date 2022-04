Potser no va ser per sensacions, però la derrota al Cartagonova (3-0) va ser la pitjor de totes. No només pel que va suposar en l’àmbit classificatori, que converteix l’ascens en una utopia i havent de preocupar-se per garantir el play-off les cinc jornades que resten, sinó que fins ahir no s’havia perdut tenint tres gols en contra. El Cartagena, amb dues dianes regalades en tres minuts, va clavar als de Míchel Sánchez la derrota més àmplia de tota la temporada.

Per trobar un resultat amb una distància com aquesta al marcador cal remuntar-se al curs passat, quan el Lugo va guanyar els gironins, aleshores entrenats per Francisco Rodríguez, a l’Anxo Carro (3-0). Allò va ser a la jornada set i, des de llavors, el Girona havia aconseguit perdre per un màxim de dos gols en contra. Fins ahir, la derrota més àmplia de la temporada havia sigut contra l’Eibar a Montilivi (4-2). Els gironins van encaixar quatre gols en contra del líder, però van mostrar-se més encertats de cara a porteria per retallar distàncies i maquillar el resultat. Va perdre un altre cop per tres gols en contra amb l’Osca, encara que Pablo Moreno havia aconseguit l’empat i després els aragonesos van marcar els dos següents. El resultat d’ahir no va gens bé per als interessos dels gironins.